Skjønnhet kommer innenfra, Rolness!

Det handler om å lage en trygg og inkluderende møteplass. Spiller det da noen rolle om det er grønne eller brune fliser på fasaden? spør innleggsforfatteren om Voldsløkka skole (bildet). Vis mer

Foreldrenes jobb er å fremsnakke skolen. Det hadde vært greit om Kjetil Rolness også ble med på tankegangen.

Publisert: 01.09.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det tok spaltist Kjetil Rolness under en uke å spre sine unyanserte og ukvalifiserte påstander om nye Voldsløkka skole i kommentaren «Den påtvungne stygghet». Jeg vet ikke hva han lærte på ungdomsskolen, men det han sprer, er alt annet enn det elevene på den nye Voldsløkka skole trenger. Og noe annet enn det de skal lære.

Det at Rolness mener at dekoren er stygg, og at det ser ut som et militærområde, får stå for hans regning. Har han vært inne i bygget? Har han dratt inn lukten av treverket, sett på biblioteket eller det fantastiske kjøkkenet? Her møter halal energidrikken Prime til frokost.

810 elever. 90 mottakselever. Fra Oslo øst og Oslo vest. Skolen står i spagaten mellom hagebyer, gamle bygårder og kommunale boliger. Så kommer Rolness og disser skolen første uken?

I årevis har skolen vært under planlegging. Som nærmeste nabo har vi i Sagene Idrettsforening fulgt spent med på utviklingen. Og mens elevene veltet inn, mottok vi i Sagene IF 1,25 millioner kroner til prosjektet «Hjerte for Voldsløkka» fra Sparebankstiftelsen DNB. Av 2422 søknader ble vårt prosjekt valgt. Det handler om å lage en trygg og inkluderende møteplass. Spiller det da noen rolle om det er grønne eller brune fliser på fasaden?

Vi ønsker å bygge en skole som skinner. Innenfra. Vår klubb skal bidra med vårt. Og så må vi ikke glemme foreldrene, da. Foreldrenes jobb er å fremsnakke skolen. Det hadde vært greit om Rolness også ble med på tankegangen.

Skjønnhet kommer tross alt innenfra.