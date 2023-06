Flisespikkeri om offentlig sektor

30.06.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Sjeføkonom i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Torbjørn Eika er irritert fordi jeg har skrevet «offentlig sektor» i stedet for «offentlige utgifter» når jeg ville beskrive hvor stor offentlig sektor er som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge.

Eika er også irritert fordi offentlige utgifters andel av BNP for Fastlands-Norge ikke forteller noe av betydning.

Han mener også at jeg er upresis fordi jeg skrev at andelen, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023, var kommet over 62 prosent, mens dette bare er en prognose for 2023. I virkeligheten var andelen fortsatt bare 61,1 prosent, skriver Eika.

Jeg kan gi Eika rett i det meste.

Jeg burde ikke ha skrevet at offentlig sektors andel av BNP for Fastlands-Norge er over 62 prosent. Jeg burde ha skrevet at offentlige utgifters andel av BNP for Fastlands-Norge er 61,2 prosent og kan bli over 62 prosent i 2023.

Men er dette viktig?

Det tror jeg ikke.

Det virker ikke som Eika tror det heller.

Han gjør nemlig et stort poeng av at offentlige utgifters andel av BNP for Fastlands-Norge ikke er historisk høyt i 2023, slik jeg påsto, siden tallet var enda høyere i 2020 og 2021.

Men Eika, som tydeligvis er en mann med sans for presisjon, glemmer å nevne at vi den gangen hadde en pandemi og derfor også lavere bruttonasjonalprodukt og høyere overføringer enn vi ellers ville hatt.

Andelen er nå høyere enn før pandemien, og tendensen er at den har økt siden 2005, etter å ha falt i årene etter 1990.

I sin årstale i februar 2020 sa den daværende sentralbanksjefen at det er et problem dersom det offentlige legger beslag på en stadig større andel av de tilgjengelige ressursene i samfunnet, fordi det snevrer inn rommet for vekst i nye private arbeidsplasser.

Jeg er enig i det.

Jeg er også opptatt av det bidraget privat sektor gir til innovasjon, produktivitetsutvikling, mangfold og maktbalanse.

Hvis KS og Eika er uenige i dette, er det interessant.

Kristin Clemet, leder i Civita