Jo, vegansk kosthold er velegnet for barn | Kalchenko og Johansen

To barneleger og fem ernæringsfysiologer har i en kronikk 13. desember sterke meninger om vegansk kosthold. Kronikkforfatternes manglende vilje til å tilegne seg ny kunnskap, bekymrer oss. Både Helsedirektoratet, Nordisk ministerråd og flere andre seriøse etater har for lengst anerkjent at et riktig sammensatt vegansk kosthold, med relevante tilskudd, passer for alle, inkludert gravide og barn.

I søken etter å dokumentere egne meninger legger de frem en 20 år gammel artikkel om makrobiotisk diett, en diett som ofte inneholder fisk, fugl og vilt, som «bevis» for at et vegansk kosthold, altså noe ganske annet enn makrobiotisk, kan være skadelig for barn. Vet de hva et vegansk kosthold er? Det er trist at kronikkforfatterne, som egentlig har ansvar både for å holde seg faglig oppdatert og veilede sine pasienter, ikke er sitt ansvar bevisst. Konkrete råd om kosthold og kosttilskudd, inkludert anbefalt mengde, er å finne på Helsedirektoratets nettsider helsenorge.no, brosjyren Mat og måltider for spedbarn og relevante nasjonale faglige retningslinjer. Vi i Helsepersonell for plantebasert kosthold har i tillegg samlet relevante lenker på nettsiden vår hepla.no

Alle kosttilskuddene som er relevante for barn produseres av Nycoplus og selges på alle norske apoteker. Legeautorisasjon gir rettigheter til å kunne anbefale legemidler og kosttilskudd til en annen bruk en det som står i pakningsvedlegget.

Stadig flere kutter ut mat fra dyr, og veganisme er anerkjent som et livssyn. Kunnskapsmangel blant leger er ingen gyldig grunn til å fraråde vegansk kosthold.