Kort sagt, tirsdag 31. desember

Hovedstad uten 50-meterbasseng. Pinlig!

Jeg er en ivrig mosjonist som i over tretti år har benyttet det 50 meter lange svømmebassenget på Tøyen. Det har vært visst lenge at Tøyenbadet skulle bygges om, og det er skuffende og uhørt at det alternative bassenget på Økern ennå ikke er klart. Det er pinlig at Oslo som hovedstad ikke kan tilby hverken mosjonister eller svømmeklubbene et 50-meterbasseng i perioden Tøyenbadet skal bygges om!

Alternativene finnes, mener jeg. Vi kunne se til Finland, hvor de har fått til utendørsbassenget Allas Sea Pool i Helsinki. Hva med å gjøre det samme i Bjørvika? I det aller minste burde det være en ganske enkel sak midlertidig å bygge en boble over vårt 50-meterbasseng på Frognerbadet. Det ligger i brakk hele vinteren!

Eva Cathrine Bye, Oslo

