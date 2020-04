Bylivet er sårbart.

Da vi en torsdag for noen uker siden ble bedt om å holde oss hjemme, gikk det kraftig ut over lokalt nærings- og samfunnsliv.

Når regjeringen nå pønsker ut nye krisepakker, bør det øremerkes noe til bylivet.

Satser vi på byliv, redder vi bedrifter og innbyggere samtidig.

Hva kan vi gjøre?

Det er lett å ta det hverdagslige bylivet for gitt.

Da det plutselig stengte ned, rammet det særlig de aller mest sårbare av oss: småbutikkene og torghandlerne, men ikke minst våre barn og eldre. Når bylivet forsvinner, snakker vi ikke bare om en økonomisk resesjon, men også om en sosial resesjon.

Hva kan vi gjøre for å lindre situasjonen? Og hvordan kan vi samtidig lære, slik at vi bygger mer robuste byer i fremtiden?

Det er mange som står klare til å bidra. Det så vi blant annet i forrige uke, da det ble arrangert hackathon på Doga.

I løpet av 48 timer samlet over 1000 mennesker seg fra hele landet for å lage innovative løsninger på koronakrisen. Resultatene var blant annet bruk av teknologi for å skaffe oversikt over folk og smitte, slik at man igjen kan bruke nabolaget sitt på en trygg måte.

Balkongbingo

Det er gjerne i ekstremsituasjoner som den vi er i nå, at nye innovative løsninger presser seg frem. På ulike måter prøver vi å gjenskape en følelse av byliv og stedstilhørighet, selv når vi ikke kan møtes fysisk.

På nettet dukker det stadig opp nye initiativ, som for eksempel balkongbingo i Ceuta, guidede turer i Central Park og drive-in-gudstjenester i Kristiansand.

Mange av initiativene har gitt personer som er fanget i isolasjon også til vanlig, en bedre hverdag.

Gjennom Dogas program «Innovasjon for alle» har vi gjennom flere år lært at brukerinnsikt nettopp fra dem med størst utfordringer kan bidra til innovasjon og nye løsninger som skaper begeistring hos flere.

Koronakrisen har gjort oss alle til ekstrem-ikke-brukere av byen. Klarer vi å bruke den læringen vi har ervervet oss nå, ligger det mye potensial for både business, byer og innbyggere.

Egne tiltakspakker for bylivet

For å utløse potensialet må vi bruke nye verktøy og tankemåter. De foreløpige tiltakspakkene fra regjeringen handler i stor grad om finansieringsløsninger for å holde hodet over vannet gjennom krisen.

Nå er tiden inne for også å tenke et liv etter korona.

Den private kjøpekraften er svekket en tid fremover, men desto viktigere er det å benytte de rause, offentlige midlene til å drive frem innovasjon. Satser vi på byliv, redder vi bedrifter og innbyggere samtidig.

Det bør derfor opprettes egne tiltakspakker for bylivet.

Disse bør gå til kommuner og bedrifter som fremmer nye løsninger for nåtid og fremtid. Kommunene må få støtte til å benytte nye, innovative verktøy i planlegging, som fremtidsscenario og samskaping.

Myndighetene må stille tydelige krav til innovasjon i offentlige anskaffelser. Brukerne, altså kommuner, bedrifter og innbyggere, er de som må komme med både utfordringene og løsningene. De må være sektorovergripende og leveres av nytenkende, tverrfaglige team.

Gjør myndighetene sin del nå, står både næringsliv, gründere og innbyggere klare til å levere.

I dette er det også skaleringspotensial, for eksport og branding av norske løsninger.

La oss skape muligheter

Vi står midt i en krise. Det betyr at vi er mange som har fått et avbrudd i hverdagen og i hvordan vi er vant til å tenke.

La oss benytte denne anledningen til å skape muligheter, slik at butikkeiere, barn og eldre snart kan møtes igjen i et bedre byliv for alle. Både for en ny hverdag og for fremtidige kriser.