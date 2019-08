I en pressemelding fra Utenriksdepartementet leser vi følgende: Irans utenriksminister Javad Zarif besøker Oslo 22. august. Forbausende nok vil dette møtet finne sted mens verden er vitne til at iranerne har reist seg for å få regimeendring.

Det er ikke riktig at Europa, nå også Norge, tar imot det blodtørstige presteregimets representant. Vi iranere i Norge protesterer mot at dette terrorregimet skal bli mottatt i Norge.

Tiden for «appeasementpolitikk» er over. Forhandlinger med en representant for dette regimet er et svik mot det iranske folket.

I 40 år med statlig terror er Vesten blitt lurt til å tro at det finnes moderate representanter for presteregimet.

Presteregimet har gjentatte ganger stått bak terror i Europa. De undertrykker sitt eget folk, inkludert kvinner, barn og dissidenter. Regimet skaper uro i regionen.

Satt på USAs svarteliste

I forrige uke kunngjorde USAs utenriksminister Mike Pompeo at Zarif hadde blitt satt på USAs svarteliste, og han påpekte at «Zarif representerer et regime som fengsler politiske dissidenter. Han er talerør for et diktatur som undertrykker ytringsfriheten i Iran.»

Pompeo er rasende over at Zarif reiser verden rundt for å forsøke å rettferdiggjøre sitt regimes kriminelle oppførsel, som det ulovlige beslag av den britiske oljetankeren Stena Impero i Hormuzstredet, sabotering av seks andre oljetankere i Gulfen og nedskytningen av en amerikansk drone i internasjonalt luftrom.

Som utenriksminister for et regime som Pompeo beskriver som terroristisk, var Zarif sjef for den iranske diplomaten i Wien som ble siktet for å levere eksplosiver til to iranske agenter for å bombe den iranske opposisjonens årlige møte i Paris i juni 2018.

Zarif var også ansvarlig for ambassadøren og førstesekretæren i Irans ambassade i Albania, som begge ble utvist i desember i fjor etter lignende anklager.

3500 henrettet siden tiltredelsen

Mens Zarif smiler foran kameraene i Vesten, har regjeringen i Iran henrettet mer enn 3500 mennesker, inkludert kvinner og barn, siden han tiltrådte i 2013. I Iran er torturister og bødler travlere opptatt enn noen gang med å knuse all opposisjon under en bølge av frykt og undertrykkelse.

Men Zarif er heller ikke fremmed for forbrytelser mot menneskeheten. Han var aktiv som seniordiplomat i FN i 1988 mens regjeringen slaktet over 30000 politiske fanger, medlemmer og tilhengere av Mujaheddin e-Khalq / Folkets Mujahedin, den viktigste demokratiske opposisjonsbevegelsen i Iran. I 1989, kort tid etter denne forbrytelsen mot menneskeheten, ble Zarif utnevnt til Irans ambassadør i FN.

Vi eksiliranere mener at USAs svartelisting av Zarif er et godt svar på hans virksomhet med feilinformasjon på vegne av ett av de mest korrupte, onde og farlige regimene i verden.

Europa, ikke minst Norge, bør oppgi sin «appeasementpolitikk» overfor det fascistiske iranske regimet.

