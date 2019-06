Etter fire måneder med fredelige demonstrasjoner gikk Omar al-Bashir av etter 30 år som president i Sudan. De store protestene begynte i desember etter at regimet kuttet subsidier til daglige nødvendigheter som bensin og brød for å unngå en økonomisk kollaps i landet. I tillegg til skyhøye priser måtte vanlige sudanere stå i kø i flere timer for å kjøpe brød.

BBC-journalisten Zeinab Mohammed Salih rapporterte at folket var merkbart tynnere da hun nylig returnerte til landet etter seks måneder.

Etter al-Bashirs avgang så fremtiden lys ut i landet. Folket samlet seg under en paraplyorganisasjon, Alliance for Freedom and Change, og gikk inn i forhandlinger med det nåværende styrende organet Transitional Military Council (TMC) som består av militærgeneraler.

Etter en måneds tid kom partene frem til at landet skulle ha en overgangsperiode på tre år og opprette en ny regjeringsstruktur. Av ukjente grunner gikk forhandlingene i grus, og TMC erklærte at de ikke lenger ønsket å samarbeide med Alliance for Freedom and Change.

Khartoum ble en krigssone

Det som fulgte, kan bare beskrives som en massakre. 3. juni stormet militæret en protestleir og skjøt inn i mengden. I 24 timer opplevde Khartoum å være en krigssone. Opposisjonen hevder at over 100 demonstranter ble drept og 40 av dem kastet i Nilen. Leger ble hindret i å behandle skadede demonstranter, og mange ble liggende blødende i gatene. Det ble også rapportert massevoldtekter.

Demonstrasjonene i Sudan minner alle arabiske ledere om den arabiske våren, noe de ikke ser tilbake på med glede.

Slagordet som gjallet gjennom Sudans hovedstad, var det samme som folket brukte under demonstrasjonene i 2011: «Folket vil at regimet skal falle!». Det er derfor ikke overraskende at arabiske stater som Egypt, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater støtter Sudans militære.

Støttes av Gulf-landene

Intensjonene bak støtten er dessverre mye mer lugubre enn det landene opplyser om. Ifølge dem ønsker de ikke å se et naboland i kaos. I virkeligheten forsyner Sudan både Saudi-Arabia og Emiratene med soldater til krigen deres i Jemen.

I april lovet Saudi-Arabia og Emiratene tre milliarder dollar i bistand for å øke militærets popularitet i landet. Flere av generalene fra TMC har siden også hatt møter med de steinrike arabiske prinsene.

Emiratenes prins Mohammed bin Zayed har lenge motarbeidet folkestyre i Midtøsten. Når Sudans militære har Gulf-landene i ryggen, vil folkets revolusjon neppe få gjennomslag. Sudans største problem er ikke militæret, men hvem som finansierer militæret.

Verdenssamfunnet må agere

Så, hvordan ser Sudans fremtid ut? Akkurat nå peker det mot Rapid Support Forces’ leder, generalløytnant Mohamed Hamdan, som nylig hadde et møte med Saudi-Arabias prins Mohammed.

Hamdan har den siste tiden konsolidert makten sin, og sannsynligheten er stor for at den tidligere krigsherren blir Sudans leder i et militærkupp.

I så fall vil Sudan oppleve et nytt, men blodigere militærdiktatur. Verdenssamfunnet er nødt til å legge press på Gulf-landene for å unngå den ventede katastrofen.

