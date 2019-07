Min kronikk om den canadiske psykologiprofessoren Jordan B. Peterson i Aftenposten søndag 7. juli, som av Aftenposten fikk tittelen «Hvem bærer ytringsfrihetens sanne ansikt i dag?», har etter kun tre dager på avisens facebookside fått et par-tre hundre likes med ulike ansiktsuttrykk, over hundre kommentarer og tredve delinger.

Mange stiller seg skeptiske til om Peterson fortjener oppmerksomheten, og om han i det hele tatt kan sies å representere truet ytringsfrihet, «no-platforming» og sensur i dag.

Peterson har ytringsfrihet og bruker den for hva den er verdt. Det er nettopp det: han har brukt den så flittig at han nå risikerer å bli fortiet og sensurert. Er dette et tegn i tiden? At medier og internett gir oss for mange fora å snakke fra, uten å være i dialog? Hvis betydningen av ytringsfrihet og sensur skal ha en sjanse i tidens og fremtidens netthetsende og tyranniske klima, må begrepene stadig diskuteres og defineres på nytt.

Amerikanske tilstander

Som blant andre den amerikanske professoren, forfatteren og feministen Camille Paglia, er Peterson pr. juli 2019 forsøkt truet til taushet innenfor akademia med sensur av bøker, studentdemonstrasjoner og akademisk scenenekt. I USA og Canada er virkeligheten, særlig innenfor akademia, i høy grad en annen enn her hjemme:

Å demonstrere mot akademiske autoriteter som ikke støtter ens egne holdninger, er nærmest blitt en vane for studentene.

Peterson har nylig fått annullert et gjesteforskeropphold ved Cambridge University. Hans bøker er blitt sensurert på New Zealand etter Christchurch-massakren, angivelig fordi han som psykolog og forfatter med et kapittel om massemorderens psykologi i sin bok 12 Rules of Life blir assosiert med volden byen ble utsatt for i år.

Sensurspøkelset viser seg for åpen scene på amerikanske og canadiske universiteter i dag. Det er her min artikkel har sitt utspring.

Det er blitt en trend at studenter krever å bli hørt også for å diskutere med den akademiske staben hvilke lærere de vil ha i sine timer og hvilke fag det skal undervises i. Lærerne bør dessuten ha samme personlige, politiske og kulturelle overbevisninger som studentene selv.

Det kan være nærliggende å spørre seg om gruppementaliteten er i ferd med å ta over ytringsfriheten for den enkelte? I denne konteksten amerikanske og canadiske akademisk ansatte.

Alt er ikke politisk

Peterson er bare ett eksempel på en nålevende tenker som er ute i hardt vær og blir forsøkt utestengt for sine meninger og ytringer. Det spørs om han vil overleve annet enn på Youtube som formidler av psykologiske og kulturhistoriske innsikter.

Tidsånden tilsier at Peterson vil bli fjernet fra mange fora fremover og at han vil miste sine plattformer.

Det er ikke fordi hans visjon og form er pedagogisk, dialogisk og menneskelig, men snarere fordi han på internett i økende grad blir gjort til et «monster against the crowd». En kamp vår kulturhistoriske tradisjon tilsier at gruppen vinner.

