Gjett hvem jeg er! Jeg viser meg i mediene oftere enn Donald Trump og hans tweets, oftere enn Erdogan og hans demokrati, Putin og hans politikk. Jeg var hovedgrunnen til å styrke høyresiden i Europa.

Jeg var årsaken til bekymring for mange borgere i dette landet, fordi jeg er farligere enn fattigdommen til pensjonister, farligere enn miljøforurensning og farligere enn mangelen på helsearbeidere.

Jeg er en som alltid har skylden i andres feil. Jeg er en person som alltid skammer meg for å si hei til naboene.

Visste du hvem jeg er?

Jeg er Flyktningene.

Ikke bare én flyktning, jeg er Flyktningene.

Du ser ikke på meg som lege, advokat, jurist eller artist. Du ser på meg bare som en flyktning. Selv om jeg kom fra en liten by i Syria, følte jeg at folk fra store byer var fremmede for meg.

Men siden jeg kom til Europa, er jeg blitt en av de mange tusener av flyktninger som kom fra Syria, Afghanistan, Irak, Iran og Afrika.

Selv om vi snakker forskjellige språk, har forskjellige religioner, forskjellig fortid, forskjellige kulturer (men hvem som bryr seg om disse forskjellene), er vi til slutt alle flyktninger.

Jeg mistet venner og slektninger i krigen. Tapt bolig, arbeid, min fortid og min nasjon. Men det største tapet var: min identitet.