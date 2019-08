Ingrid Brekke skriver negativt om Ungarn, nå sist i Aftenposten 2. august med en kommentar om statsminister Orbans årlige linjetale i Tusnadfürdö. Her presenterer han analysen av det han kaller illiberalt demokrati.

Bare ordet illiberal får jo alle vestlige liberalere til å reagere negativt, for ordet liberalt er blitt et mantra i Vest-Europa. Vi tror også at liberalt demokrati er lik demokrati, men slik forstår man ikke begrepet liberal i Sentral-Europa. Der er begrepet omstridt og annerledes forstått.

Liberalismen Orban er mot

Er Orban en idiot som selv kaller seg illiberal? Hva mener han egentlig?

I stedet for å bruke anledningen til å besvare dette spørsmålet, gyver Brekke løs på Orban med en gang: han vil konsolidere egen makt, flertallsmakt, for dette er «essensen av demokratiet», siterer hun ham på.

Javel, det er jo helt korrekt – flertallsmakt er essensen av demokratiet, men i tillegg har vi maktfordeling og forskjellige representasjonssystemer som modererer flertallets makt. Maktfordelingen finnes selvsagt også i Ungarn, men typisk nok for postkommunistiske regimer er den dømmende makt svak.

Men det er ikke flertallsprosedyren som er essensen av Orbans illiberale modell, det er noe helt annet: Den liberalismen Orban er mot, er denne: relativisering av familiens betydning, den kristne arven og nasjonens betydning. Dette er de tre elementene som står svakt i Vest-Europa, og denne utviklingen ønsker ikke Ungarn.

Den kristne arven er 1000 års historie i Ungarn, og kristendommen har preget landet og formet nasjonen, vernet den mot kommunisme og nazisme. Det er ikke staten som er til å stole på, det er kirken – slik var det i de harde tidene fra 1940 frem til 1990. Det er veldig interessant at Orbans utgangsspørsmål i talen er nettopp dette: Hvordan kan den 1000-årige kristne nasjon bevares? Vi kunne spørre det samme om Norge.

Viktigheten av sakene

Jeg var nylig i Tusnadfürdö – et termalbad i Karpatene og yndet feriemål – sammen med mine ungarske venner og slektninger. De er opptatt av akkurat disse spørsmålene: familie, kristendom, nasjon. De er ungarere med høy akademisk utdannelse, og kvinnene er minst like intellektuelt oppegående som Brekke.

De er rett og slett uenige med en del i den type samfunnsutvikling som det postmoderne Vest-Europa har, og selv om de ikke liker Orbans populisme, er de enig i viktigheten av sakene han tar opp. Årets tale er interessant, men Brekke formidler ikke innholdet, men fordømmer det. Ikke veldig demokratisk eller liberalt.