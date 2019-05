Da NSB og Nettbuss lanserte Vy-navnet i mars, gikk også startskuddet for NM i svulstigheter. I over to måneder er nordmenn blitt pepret med artikler, kronikker og debatter om det nye selskapet.

Men jålete formuleringer har medvirket til at Vy-diskusjonen har sporet helt av. Den pågående debatten kan sammenlignes med en retorisk omgangssyke som har vist seg å være meget smittsom, og de svulstige oppgulpene ser ut til å ingen ende ta.

Kommunikasjonen er blitt så distansert at togturen blir helt usynlig der den pakkes inn i floskler. Det snakkes ikke lenger om det det egentlig handler om: «Folk vil reise fra A til B, til planlagt tid».

Pompøst – selv for en konsulent

Debatten som Vy startet med pomp og prakt, har utrolig nok bare fortsatt i samme spor. Men da vi trodde det var tomt, klarer vår egen bransje å sprenge svulstighetsskalaen.

Sist ut i rekken av folk som mener noe om Vy, er Kristin Undheim og Adina Broady Aasebø. I innlegget i Aftenposten serverer de flere velmente råd til det nye selskapet. Problemet er at budskapene og poengene deres forsvinner i en nærmest uforståelig tekst – full av lange tankerekker og innovative begreper.

Ifølge Undheim og Aasebø trenger vi «et bedre, smartere, mer miljøvennlig tilbud». Så enkelt kan det altså sies.

Likevel velger de å fylle resten av teksten med sammensetninger av ord som oppfattes som er pompøse, unødvendige og altfor svulstige – selv for en konsulent.

Et forsøk på oversettelse

I et forsøk på å forstå hva Undheim og Aasebø vil frem til, har jeg som konsulent forsøkt å dekode de mest innovative begrepene deres:

• Toget som reisemedium er inne i en ny vår = Tog er populært

• Utfordrer deres interne bevissthetsregime = Gir flest bekymringer

• En pamflett av ulike kalkuleringsmekanismer = Gjøre vurderinger

• Visjonær passasjerfokusert togopplevelse = En fet tur

• Et tjenestekonsept som feier andre mobilitetsaktører av banen = Et knallbra tilbud

• Et visjonært tilbud som er bedre, smartere, mer miljøvennlig, autentisk og mer berikende enn eksisterende mobilitetsløsninger = Tog er den smarteste reisemåten

• Et tjenestemarked som skaper skjelvinger i en hel reisebransje = Et knallbra tilbud som utfordrer andre transportmidler

Overgår parodien

Parodikontoen til Jonas Ali Ghanizadeh, @VyTravel, gjenspeiler bare den svulstige debatten som har pågått de siste månedene. Dette gir selvfølgelig en god dose underholdningsverdi, men det er også et problem at de seriøse innleggene faktisk overgår parodien. Det er bekymringsfullt at effektiv kommunikasjon ser ut til å byttes ut med floskler.

Handler ikke dette egentlig om noe så enkelt som å få togene til å gå når de skal, slik at folk kan reise effektivt og miljøvennlig dit de vil?

