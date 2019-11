Kort sagt, søndag 10. november

Straffet for å jobbe til fylte 70 år

I sitt svar til Unni Bjelland om samordning av offentlig tjenestepensjon påstår pensjonsrådgiver Harald Engelstad at hun har manglende forståelse av grunntrekkene i pensjonssystemet.

Engelstad er ikke nådig: «Unni Bjelland fører en tapt kamp», og «Dessverre er hun med på å bygge opp under påstanden om at «man taper på å jobbe etter 67 år i offentlig sektor». Det bør hun slutte med.»

Engelstads innlegg har den bastante overskriften: «Ingen kan tape pensjon på å jobbe til 70 år.»

Da jeg var 67 og et halvt år gammel, sjekket jeg hos Kommunal Landspensjonskasse om det ville lønne seg for meg å fortsette å jobbe inntil jeg ble 70 år. KLP svarte at min samlede pensjon ville bli ca. 10,3 prosent lavere dersom jeg fortsatte å jobbe. Engelstad tar altså feil.

Jeg ble meget forundret over at man blir straffet for å jobbe til fylte 70 år, siden pensjonsreformen har som formål å stimulere folk til å jobbe lengre.

Hvor mange personer har gått i fellen på grunn av Engelstads feilaktige oppfatning av pensjonssystemet?

Gabriele Angela Gonzalez, pensjonist, tidligere fiolinlærer