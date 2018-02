Bane Nor har bestemt at pendlerkortene i parkeringshuset på Lillestrøm skal begrenses og legges ut etter førstemann-til-mølla-prinsippet den første hver måned.

Dette nærmer seg mer og mer et lotteri der småbarnsfamiliene er dømt til å tape. For hvem har vel tid til å stå i denne timelange køen grytidlig om morgenen? Ikke den som skal levere i barnehagen først, i alle fall.

Og Bane Nors egen pendlerparkering på Lillestrøm? Den er full lenge før halv åtte, til og med i vinterferien. Når må man være der for å få plass utenom vinterferien?

Les også:

De som vinner kampen

La meg illustrere hvem som vinner kampen om Bane Nors pendlerparkeringer:

Den single: Er man singel og bekymringsløs rekker man fint å parkere Teslaen på parkeringen klokken seks om morgenen.

Den godt modne: Barna har flyttet hjemmefra. Man har stått opp tidlig siden man fikk sitt første barn i 1980. Deilig å komme tidlig på jobb, og enda deiligere med lange ettermiddager hjemme i hagen.

De bemidlede: To barn i barnehagen, null problem! Med en samlet årsinntekt på et par millioner, løser man det med to biler. En henter, en leverer. Eller vanligere: mor jobber redusert.

Vi tilhører ingen av disse kategoriene. Etter bompengeøkningen velger så mange å parkere på Bane Nors pendlerparkering fremfor å kjøre til jobb, at parkeringen fylles opp lenge før vi rekker frem. Vi må derfor parkere i parkeringshuset, hvor man er mer eller mindre garantert plass. Der har vi for 300 kroner i måneden kunnet parkere de dagene jeg henter barna.

Må vi kjøpe en bil til?

Takket være Bane Nor er våre alternativer nå redusert til følgende:

Kjøpe en bil til. Han leverer, jeg henter. Da rekker jeg å være tidlig nok på stasjonen til å få plass på Bane Nors parkering. Miljømessig, trafikkmessig og økonomisk helt idiotisk alternativ.

Jeg må jobbe redusert. Hvorfor er det alltid dama som skal jobbe redusert? I vårt tilfelle er det jeg som pendler, så det hjelper dessverre ikke at han går ned i stillingsprosent. Så da blir det ufrivillig deltidsfella.

Fortsette som før. Vår løsning hittil, som heretter vil koste 200 kroner dagen i parkeringshuset, blir 17.000 kroner i året for to dager i uken. Vi bør vel regne med å få tak i et parkeringsbevis enkelte måneder. Men uansett en hårreisende pris.

Leie parkering. Min bedre halvdels foretrukne løsning. Det koster rundt 1600 kroner i måneden.

Buss til/fra barnehagen. Dersom jeg er så heldig å treffe på en buss som går dit, tar det fort en time ekstra å komme seg hjem. Da hopper du ikke av for å kjøpe fiskepinner på veien hjem, for å si det sånn.

Mannen min henter og leverer. En mulighet. Da må han jobbe mer på kvelden. Men for et trist familieliv! Mor er aldri innom i barnehagen og far jobber hele kvelden. Blir allikevel dyrt da han er på jobbreiser eller i Heimevernet. Begge deler inntreffer både plutselig og rett som det er.

Da jeg ikke hadde barn og bodde i Oslo, gikk jeg til og fra jobb. Folk uten barn kan tilpasse seg. Så hvorfor er det alltid de som stikker av med seieren i parkeringslotteriet?