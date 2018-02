NSBs slagord bør være «betal for et tog som kanskje kommer og få ståplass på kjøpet» | Liv Hokholt

Dette er femte morgenen på rad at jeg venter i kulden på Greverud stasjon på et tog som ikke kommer, og i vinter er dette blitt en daglig opplevelse. På høyttaleren får vi til slutt informasjon om at toget er innstilt som følge av tekniske problemer, og vi henvises til neste tog som er forventet om en halv time.

Endelig kommer det et tog, men til vår fortvilelse har det kun ett togsett istedenfor to. Unnskyldningen er mannskapsmangel. Vi kjemper oss inn og trenger oss sammen, og ramler rundt når toget krenger i svingene, uten noe annet å holde fast i enn jakken til en medpassasjer. Det er knapt plass til å puste, og over høyttaleren blir vi anmodet om å trekke sammen for å slippe på flere oppgitte passasjer som venter på perrongene innover mot Oslo.

Eneste ledige plass er hattehyllen

Vi ser oss fortvilet rundt og innser at eneste ledige plass er hattehyllen. Passasjerer blir stående igjen i vinterkulden, henvist til neste tog som kanskje kommer.

Plutselig er det bråstopp, jeg ramler i fanget på en medpassasjerer. Over høyttaleren opplyses det om signalfeil på Oslo S, og det er uvisst hvor lenge vil blir stående da vi må vente på klarsignal til å kjøre inn på Oslo S. På siden suser intercitytogene forbi, som har prioritet innover mot Oslo. Endelig er vi fremme i Oslo, 45 minutter forsinket, og vi ramler av toget og haster på jobb. Tankene går til ettermiddagen, hvor vi igjen skal kjempe oss inn på et overfylt tog som kanskje kommer.

Jeg har ingen alternativer

Dette er hverdagen for oss togpendlere mellom Ski og Oslo. Daglig venter vi på tog som ikke kommer eller kjører med færre vogner, og til sommeren kan vi se frem til seks uker med buss for tog. Det mest utrolige er at i januar satte de opp prisen på månedskortet mitt til 1305 kroner. Jeg må betale for en tjeneste jeg ikke får, og jeg har ingen alternativer eller rettigheter. Det er situasjonen i et stats monopol hvor ingen stilles til ansvar.

Det mest utrolige er at NSB er opptatt av å spare penger og nedbemanner med innstilte tog som resultat, uten at noen stiller spørsmål ved prioriteringen. Hvordan er dette mulig? Det mest provoserende er NSBs pressetalsmann som i beste sendetid fleiper bort problemene, og snakker om at «NBS har tatt for mye Møllers tran». Dette er en hån mot oss pendlere, som er prisgitt et statsmonopol som har spilt fallitt. NSBs slagord er «spar tid, miljø og penger, ta toget», men for strekningen mellom Ski og Oslo bør det heller være «betal for et tog som kanskje kommer og få ståplass på kjøpet». God tur ...

