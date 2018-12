Bjørn Olav Jahr er redaktør for sakprosa i Gyldendal forlag. Han er også forfatter av boken Drapene i Baneheia, som jeg kritiserer i mitt essay i Prosa om den slappe etikken i kriminaldokumentarer, gjengitt her i Aftenposten 5.12. I sitt svar skriver Jahr at et «viktig premiss» for min kritikk er at han hadde tett kontakt med Arvid Sjødin, som er forsvarer for en av de to dømte i Baneheia-saken. Det er det ikke. Dette forholdet vies nøyaktig en bisetning i et essay på 20.000 tegn. Hvis det var et viktig premiss, eller jeg hadde ment at Jahr hadde noe å skjule, ville jeg skrevet det.

Alvorlig påstand mot Andersen

Poenget er i stedet at Jahr har tatt tydelig stilling i en kriminalsak med flere sider. Han mener at en av de to dømte i Baneheia-saken er uskyldig, mens den andre, Jan Helge Andersen, har begått dobbeltdrap og voldtekt alene og løyet slik at hans beste venn ble dømt for det. Det er en alvorlig påstand mot en person som har sonet straffen sin.

Jeg er sympatisk innstilt til Jahrs forsøk på å avsløre justismord. Mitt spørsmål til Bjørn Olav Jahr er imidlertid: Hvis du var Jan Helge Andersen, hvilken behandling ville du ønske deg?

Jeg tror jeg, for min del, ville ønske å få svare på de mest alvorlige påstandene. Da måtte jeg først bli orientert om dem, ikke bare få en generell henvendelse om jeg ville stille til intervju. Så kunne jeg velge om jeg ville svare på påstandene selv eller få min advokat til å gjøre det. Poenget ville være at mine beste argumenter, på en eller annen måte, var representert.

Prinsippene for krimdokumentarer

Viktigere enn dette spesifikke bokprosjektet, er prinsippene som skal gjelde for disse bøkene. Her går spørsmålene mine til Jahr som redaktør for en rekke kriminaldokumentarer: – Mener du at tilsvar/imøtegåelse er et prinsipp som etterleves i dag? Bør det etterstrebes, eller skal man bare innhente det hvis man gidder?

– Hva med å oppgi kilder, er det et ideal? Er noteapparat noe man kan velge bort hvis man føler for det, eller er det en plikt?

Jeg er oppriktig nysgjerrig.

