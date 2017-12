Så lenge Den norske Forfatterforening er lukket, trenger vi en ny organisasjon: Norske forfattere

Vi mener det bør opprettes en organisasjon for alle skjønnlitterære forfattere i Norge. En forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske forfattere uavhengig av sjanger. Den nye foreningen kan hete «Norske forfattere».

Det er en selvsagt rettighet å kunne organisere seg. Den norske Forfatterforening er en lukket medlemsforening. Så lenge det er slik, må vi som av ulike grunner står utenfor, stifte vår egen organisasjon.

Aftenposten/Gyldendal/Cappelen Damm

Vi ønsker i første omgang å samle flest mulig forfattere bak dette initiativet. Mange har sluttet seg til allerede.

Vi vil kreve innflytelse

I løpet av januar 2018 bør det holdes et stiftelsesmøte og velges et interimsstyre. Alle som vil delta på dette registrerer seg på Facebook-gruppen til Norske forfattere, eller melder direkte fra til initiativtagerne.

Så må det utarbeides et forslag til vedtekter, herunder kriterier for medlemskap, før det holdes et første årsmøte som vedtar vedtekter og velger et permanent styre. Dette kan trolig finne sted i april, mai.

Så snart organisasjonen er på plass må den ta kontakt med alle relevante parter i vår bransje, med sikte på maksimal representasjon og innflytelse for Norske forfattere i de råd, utvalg, organer og bedrifter som styrer pengene eller på annen måte bestemmer rammevilkårene for vårt yrke.

Vi må også arbeide for å bli motpart i forhandlinger med forlagene og deres organisasjon. Norske forfattere vil også kreve innflytelse i fordelingen og forvaltningen av bibliotekvederlagsmidlene, tilsvarende de ordningene som nå gjelder for andre fagforeninger.

Foreningene kan gå sammen

Det hadde vært en fordel om alle norske skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger, hadde vært samlet i én åpen forening. Det kan også være et mål for Norske forfattere. Den dagen Den norske Forfatterforening blir en åpen fagorganisasjon kan de to organisasjonene gå sammen.

Jan T. Espedal

Men om Den norske Forfatterforening noen gang blir åpnet vil dette uansett ta tid. Foreningens vedtekter krever at vedtektsendringer må vedtas på to årsmøter. Dette betyr at en slik prosess vil ta minst to år, og den er som kjent ikke påbegynt. Vi snakker altså tidligst om en endring i 2020.

I disse årene vil det skje mye som er avgjørende for vår yrkesgruppe.

Det vil vi ikke sitte og se på. Vi vil delta.

Følgende har signert:

Agnes Matre

Anne Marie Stamnestrø

Arne Svingen

Asle Skredderberget

Birger Baug

Dorthe Erichsen

Eirik H. Sæther

Eirik Wekre

Erling Greftegreff

Espen Selmer-Torgersen

Eystein Hanssen

Frits de Bourg

Gard Sveen

Geir Asbjørn Molland

Geir Tangen

Helle Stensbak

Ingebjørg Berg Holm

Jan B. Stene

Jan Ove Ekeberg

Jarle Sten Olsen

Jeanette Semb

Knut Lindh

Lene Lauritsen Kjølner

Liv Margareth Alver

May Lis Ruus

Merete Junker

Monika Nordland Yndestad

Myriam H. Bjerkli

Øistein Borge

Roar Rastad

Salmund Kyvik

Sonja Holterman

Vidar H. Andersen

Ørjan Nordhus Karlsson

Øystein Soprano Antonsen