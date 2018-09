Vi fikk terningkast 5 i Oslobys restaurantguide for litt tid tilbake. Vi har egentlig ingenting å klage over. En femmer er knallbra, og vi burde være stolte og glade for den tilbakemeldingen. Problemet er at restauranten vår er vurdert på feil premisser.

Les anmeldelsen:

Oppgitt og ganske matt

I anmeldelsen av Le Benjamin kunne jeg lese at anmelderen ikke fikk den rette brasserifølelsen.

Nå er det en gang slik at vi ikke er et brasseri, men en bistro. En bistro har som oftest en enkel og liten meny, mens et brasseri har et langt større utvalg. Da blir det ekstra dumt når anmelderen ikke får brasserifølelsen. Jeg synes en restaurantanmelder bør vite forskjellen på de to konseptene.

Vi er en familiedrevet restaurant som profilerer oss på vin. Derfor har vi et rikholdig vinkart. Når anmelderen klager over et «skryteleksikon» som ingen finner frem i, blir jeg oppgitt.

Jeg blir også ganske matt når en anmelder sitter på en enkel nabolagsrestaurant og klager over at vinen ikke holder perfekt temperatur gjennom hele kvelden, og at maten godt kunne vært mer raffinert.

Mye står på spill

Restaurantanmeldelser er viktige, og vi i restaurantbransjen ønsker anmeldere velkommen til våre restauranter. Vi lytter til kritikk og konstruktive tilbakemeldinger. Det skjerper konkurransen oss imellom, og det gir oss en mulighet til å bli enda bedre på det vi gjør.

Det forutsetter dog at anmeldere gir en rettferdig og riktig anmeldelse. Vi lever nemlig av vårt rykte. En dårlig eller uriktig anmeldelse kan få katastrofale konsekvenser for oss.

Vi snakker om konkurser, tap av arbeidsplasser og til og med egne sparepenger. Veldig mange nye restauranter og utesteder er startet opp av sultne gründere med dårlig likviditet, som er helt avhengige av en god start for å overleve.

Konsept, målgruppe og ambisjoner

Anmeldere har mye makt, men makten kommer med et ansvar for å gi en rettferdig anmeldelse. Det innebærer å sette seg godt inn i konseptet, restaurantens viktigste målgruppe og ambisjoner. Det er stor forskjell på en restaurant som retter seg mot barnefamilier og en som retter seg mot vinelskere.

I en tid der «fake news» florerer og alle kan skrive en matanmeldelse på bloggen sin eller i sosiale medier, er det ekstra viktig at tradisjonelle medier opptrer med etterrettelighet. En anmeldelse skal være basert på fakta og gjenspeile restaurantens konsept.

Kjære anmelder

Det ligger mange års utdanning, erfaring og hardt arbeid bak vår suksess. Vi har blant annet fem utdannede vinkelnere i bedriften. De jobber spesielt med å finne og anbefale viner i den prisklassen gjesten ønsker.

Vi er en del av en profesjonell bransje i vekst, og vi er en viktig arbeidsplass for 20 ansatte. Kjære anmelder, vær så snill å behandle oss med profesjonalitet og respekt, så skal vi sørge for at du får den rette bistrofølelsen neste gang du besøker oss.