«Hadde dagens misfornøyde vært gårsdagens flittige aktivister, ville Bjørvika sett litt annerledes ut», lyder Erling Dokk Holms ingress i et stort oppslag om Bjørvika 30. august. Protestene mot Barcode, retningsgivende for hele bydelen, startet rett etter at vinnerforslaget ble presentert – og har holdt seg siden. Aftenpostens arkiv er tettpakket med innvendinger.

I en leserundersøkelse fra 2006, er 71 prosent negative til Barcode, og en nettaksjon samlet 36.000 underskrifter. Oslo kommune finansierte, som en slags avlat, et alternativ (Niels Torp/ Arne Sødal/undertegnede). Dette la Barcode-volumet ned i en kvartals-bebyggelse på gatenivå over en senkning av sporområdet til NSB, en edlere kontakt med Gamle Oslo og full åpning av Akerselva mot Fjorden – slik vi ser andre byer åpner seg mot sine fortrinn.

Nå angrer vi på det nyeste

I en tidligere artikkel her i avisen har vi kalt Oslo for «angrehovedstaden» i Europa». Nå angrer vi på det aller nyeste: Dronning Eufemias gate, som Byplandirektøren i første planfase kalte Oslos svar på Champs-Élysées. Kort tid etter fikk vi vite at gaten ved en tabbe var blitt fem meter for bred. Gaten viser seg å være den mest trafikkfarlige i hele Oslo.

Byrådet har fremmet forslag om å stenge den for privatbiler, med det komiske resultat at to kjørefelt i begge retninger forbeholdes en buss hvert femte minutt. Ellers har jo Barcode tapt sin profil etter at den er skjult bak en halvhøy bygningsmasse mot Fjorden – slik navnet Thon Hotel Opera ikke lenger gir mening.

Synd at Lambda dekker utsikten mot Ekeberg

Vi støtter Dokk-Holm i at Operaen ikke er bygget inn, men viser sine viktigste sider mot vest og sør, et nytt ikon for Oslo. Men det er synd at Lambda – uten å evaluere den som arkitektur, dekker utsikten mot Ekebergåsen og Ekebergrestauranten – en annen viktig identitetsskaper for byen, slik Lambda også skjuler Operaen sett fra restauranten. Som Strindberg ville sagt: Det är synd om Oslo.

