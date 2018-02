Jeg er en kamplysten homoforkjemper! | Jon Reidar Øyan

Torstein Ulserød i tankesmien Civita sauser sammen det meste i sitt innlegg på aftenposten.no 12. februar. Utgangspunktet for innlegget hans er reaksjonene på at Siv Jensen ble kåret til «Årets homovenninne» på arrangementet Gay Galla lørdag 3. februar.

Jeg står fortsatt for det jeg sa i debatten på VG-TV da jeg kalte Siv Jensen for venninnen fra helvete. Hvis det hadde vært min venninne som hadde stått utenfor kirken i bryllupet mitt, på den største dagen i mitt liv, og uttalt til TV2 at hun er imot felles ekteskapslov og vil reversere den og ekteskapet mitt så fort hun får anledning. Ja, da hadde jeg kalt henne «Venninnen fra helvete».

Siv Jensen: Kåret til årets homobestevenn

Homoelitens intoleranse?

At andre mener det er helt greit at en såkalt god venninne sier slikt, det får være deres sak. Jeg kan ikke bare hoppe bukk over at Siv Jensen og Fremskrittspartiet var motstander av felles ekteskapslov, adopsjon og assistert befruktning. Hun jobbet til og med aktivt imot disse lovendringene.

Da jeg var leder i LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og hadde møte med Siv Jensen på hennes kontor på Stortinget i 2007, forklarte hun grundig hvorfor Frp var imot, og at det var uaktuelt å fristille Frps stortingsrepresentanter slik at de kunne stemme ut ifra sin egen overbevisning.

Siv Jensen med erkjennelse: Frp har vært for strenge i homopolitikken

Det blir rett og slett komisk når Ulserød trekker frem at jeg i mitt angrep på Siv Jensen viser min og homoelitens intoleranse. Kun for å ha sagt at jeg ikke ville hatt en venninne som på min største dag i livet ville opphevet ekteskapet mitt ved første anledning.

Prisdryss og jubelbrøl blir feil

Jeg er fornøyd med at Frp nå omsider har endret standpunkt. Det er bra at folk kommer på bedre tanker, men prisdryss og jubelbrøl så kort tid etterpå, blir feil for mitt vedkommende. Ulserød får mene det han vil, på den måten han vil, når han vil. Samtidig forbeholder jeg meg retten til å bjeffe, ikke senke skuldrene, og jeg kommer til å fortsette å være kompromissløs, slik at vi en dag kan komme dit at det å være homo ikke skal være noen ting man er nødt til å mase om.

Les også:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.