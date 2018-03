– At man som én av to i familien må stå i en kø hver måned, er ikke et godt argument i seg selv. Vi har ikke utømmelig med plasser, uttaler en av Bane Nors direktører i en kommentar til mitt leserinnlegg 27. februar.

Nei. Det handler ikke om at jeg, som én i familien, må stå i kø én gang i måneden for å få et sted å parkere bilen.

Det handler om å tilrettelegge for at folk som ikke er like privilegerte som meg også kommer seg på jobb.

Det handler om at aleneforsørgere med tilmålt tid og penger også skal på jobb.

Det handler om dem som ikke har helse til å stå i timelange køer i 16 minusgrader.

Det handler om dem som var bortreist da billettene ble lagt ut. Eller som lå hjemme med influensa.

Det handler om folk som må si opp jobben fordi de rett og slett ikke kommer seg på jobb.

Det handler om foreldre som ufrivillig må jobbe redusert.

Det handler om at folk ønsker å stå i jobb. Og at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at de står i jobb.

Ikke minst handler det om at det er Bane Nors samfunnsoppdrag å legge til rette for at folk kommer seg både på jobb og hjem igjen.

Det handler ikke om at jeg fikk frosne tær og dårlig humør etter en times kø i 16 minusgrader. Det handler om alle de andre. De som kom for sent til å få billett, og ikke har noe annet valg enn å betale 200 kroner dagen.

