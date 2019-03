Ok, så den opprinnelige planen var å vente til jeg hadde sett Michael Jackson-«dokumentaren» med egne øyne, superkalkulert og iskaldt så klart, for å styrke egne argumenters validitet, før jeg sa noe.

Men i mellomtiden klikker det for noen borte på Marienlyst, og da klikker det faktisk for meg her borte på Skøyen også.

Det er så mange aspekter her. Hvor starter man? For det første har jeg alltid gått i bresjen for lisensen. NRK tar sitt folkeopplysningsansvar, være seg utenrikspolitikk, seksualitet eller Sametinget, på ramme alvor. Den regningen orker jeg nesten ikke å tenke på at skal dumpe ned i postkassen min nå.

Jeg vurderer å hive TVen min ut av vinduet, og det sier litt, for jeg digger egentlig lineær TV.

Sverter en død mann

Det bør vel ikke komme som noe sjokk at desperate folk gjør desperate ting, i dette tilfellet av økonomiske årsaker, men Michael Jackson vil alltid være stjernen i livet mitt.

Han er død, det suger, men det får jeg ikke gjort noe med.

At noen folk i USA ser sitt snitt til å tjene noen (mange) lapper på å sverte ikke bare en død mann, men en hel familie som savner pappaen og broren sin, er også utenfor min makt.

Men når NRK – 11 minutter med 20-bussen unna – velger å sende denne løgnaktige dokumentaren (minner om at han ble frikjent fra tiltale på samtlige punkter), og i tillegg bestemmer seg for å fjerne musikken fra tre radiokanaler i to hele uker, klarer jeg ikke sitte stille lenger.

James Safechuck archives / Amos pictures / NRK

Det er et så billig, tragisk og transparent «PR-triks» at det er legitimt å lure på om det viser seg å være en prolog til noe Satiriks-greier.

En alvorlig brist i vurderingsevnen

Videre er det dessuten presseetisk forkastelig å kjøpe rettighetene til en «dokumentar» hvis motpart (les: en død mann og hans gjenlevende familiemedlemmer) ikke har fått muligheten til å uttale seg.

Innkjøpssjef Fredrik Luihn sier det selv: «Filmen tilfredsstiller ikke kravene NRK ville satt om de selv skulle produsert den, nettopp fordi Jacksons representanter ikke direkte får kommentere påstandene som settes frem».

Så hva er da det etisk forsvarlige grunnlaget for å punge ut? Hvordan er det mulig å lukke øynene for at dette ikke under noen omstendigheter henger på greip? Det er en alvorlig brist i vurderingsevnen til en hel redaksjon. Hvis trenden fortsetter, kan det få stygge fremtidige utfall.

Jeg er selvsagt ikke blind for at dette er en hårfin balansegang for kringkastingen. På den ene siden å være tro mot eget oppdrag og på den andre siden ikke å ta stilling til det som blir presentert, er en krevende oppgave.

Problemet er bare at NRK, ved å gi etter for presset, så tydelig stiller seg bak filmskapernes råtne konklusjoner.

Alle vet at de har urent mel i posen – å mene noe annet blir bare flaut (I lys av uttalelsene fra de som faktisk har sett denne fire timer lange dokumentaren, melder jeg i vei rakrygget.). Ja, «dokumentaren» er relevant for den offentlige diskusjonen, men er det NRKs mandat å bidra til dette hykleriet? Svaret er i mine øyne så smertefullt åpenbart.

Hvis ikke det skjer noe her nå, må vi i beste fall ta en revurdering av statsstøtten. Avslutningsvis vil jeg oppfordre NRK til å gi sin egen musikksjef, Knut Henrik Ytre-Arne, en stillingstittel som svarer til det reelle arbeidet. PR-rådgiver høres mer relevant ut.

NRK har nå snudd i saken: Fjerner ikke Jackson fra spillelistene likevel.

