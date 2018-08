Folkehelseinstituttet har spurt 50.000 studenter om de føler seg ensomme. En av tre sier at de er det. Det er alvorlig, men heller ikke uventet. Nå har det å være student alltid vært forbundet med risiko for ensomhet. En er ofte ung, flytter til et nytt sted og vil i stor grad være avhengig av egen innsats, både for å klare seg i studiene og sosialt.

Det vi er redd for er at dette er blitt enda vanskeligere slik studiemiljøet har utviklet seg. En gang i tiden var vi heltidsstudenter. Vi oppholdt oss hele dagen på universitetet, spiste lunsj der, tok en kaffe sammen, og ofte ble middagen også inntatt i kantinen.

Da traff vi igjen de samme medstudenter i flere sammenhenger. Det gjorde det mulig å bygge sterke sosiale relasjoner. Universitetene og høyskolene underbygget dette med utstrakt bruk av gruppearbeid. Det var lett å organisere når en kunne gå ut fra at studentene var til stede hele dagen.

«Shopper» undervisning

I dag «shopper» studentene i undervisningstilbudet. De følger kanskje noen forelesninger. Da kan de komme like før forelesningen, og dra tilbake til jobb etterpå. I andre fag følger de forelesninger på nett. Dette gjør det vanskelig å bygge relasjoner.

For institusjonene blir det problematisk å organisere gruppearbeid: Kari er her, men Per er på jobb hos Rema og Nils følger bare forelesningene på nett – han bor ikke engang i byen.

Dobbel straff

De studentene som ikke klarer å etablere gode relasjoner til medstudentene, vil få dobbel straff. Mens følelsen av ensomhet er alvorlig nok, vil de også miste muligheten til å bygge gode faglige kontaktnett. Mange av problemene kan løses ved å gjenskape heltidsstudenten. Det kan en få til med å belønne full innsats gjennom bedre lån og stipend.

Vi må også vurdere om den digitaliseringen som vi alle har kastet oss over, virkelig er gagnlig. Kanskje det ikke er noen god idé at alt er tilgjengelig på nett? Om vi får studentene til å møte opp kl. 08.15 og bli der til kl. 16.00, er det ingenting som tilsier at det å være student skal være mindre sosialt enn å jobbe i en bedrift.