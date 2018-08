Det psykiske livet er litt ekstra skjørt nå, skriver psykologen Finn Skårderud i Aftenposten mandag. Det har han helt rett i.

Skammen og mørket

Om den kollektive psyken vår er verre enn før, er vanskelig å uttale seg om. Kan hende var vi bedre til å gjemme oss tidligere. La skammen og mørket fortære oss uten å snakke åpent eller oppsøke hjelp. Nå er imidlertid dørene i ferd med å åpnes på gløtt, og vi er langt fra forberedt på det som slipper ut.

Det er knapt mulig å finne en blogger som ikke har vært åpen om sin psykiske uhelse. Bekymringene om ungdom som stresser seg syke er nesten daglig til stede i spaltene til landets største aviser. Historiene fortelles ofte av dem som har overvunnet sykdommen. Som kommer ut på andre siden. Om ikke sterkere, så i hvert fall klokere og i stand til å hjelpe andre.

Vi ser mindre til dem som ikke er like heldige. Hun som aldri kom seg over anoreksien, han som fortsatt skammer seg hver eneste gang han ser seg i speilet. Eller de tyngre lidelsene. Som ikke bare umuliggjør deltagelse i arbeidslivet, men som kan gjøre det uoverkommelig å få på seg sokkene.

Vanskelig å forestille seg

Alvoret går stadig mer inn på meg. Man snakker med flere og lærer mer. Om hvordan ulike lidelser gjør hverdagen vanskelig på måter som er vanskelig å forestille seg for noen som ikke har opplevd det selv.

Tallenes tale er også klar. Blant ungdom på videregående oppgir nesten 3 av 10 jenter et «høyt nivå av depressive symptomer». Men det er ikke bare ungdom som sliter. Hvert år opplever mellom 16 og 22 prosent av den voksne befolkningen en psykisk lidelse. Den psykiske uhelsen blir ikke igjen på skolen, men følger deg til jobben og inn i ekteskapet.

I prat både med folk som selv har slitt og folk som har vært nært på, er det én ting som går igjen. Det er en følelse av at velferdsstaten ikke er til for dem. At de ikke har noe sted å gå. At de kveles av byråkrati og nærmest må tigge for en sjanse til å bli sett.

Opplevelsen støttes av Helsedirektoratets egne tall. De oppgir en gjennomsnittlig ventetid på 47 dager til helsehjelp starter, men det er fra henvisning blir gitt. Og man er heldig hvis man henvises riktig sted. I praksis kan dette bety ganske mange måneder å vente for folk som virkelig ikke bør være overlatt til seg selv.

Ikke bra nok

Det er ikke bare dårlig, det er også dyrt. Det er mange arbeidstimer tapt, mye jobb som ikke blir gjort og mange private kroner brukt på terapitimer, i hvert fall for dem som har råd. Men først og fremst gir det dårlig livskvalitet. Altfor mange blir i dag overlatt til seg selv med selvhat, selvmordstanker eller tunge depresjoner.

Det er rett og slett ikke bra nok. Psykisk helse er velferdsstatens sorte hull. Venstresiden bør gå foran for å tette det.