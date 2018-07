Det er enighet om at markedsføring av estetiske inngrep rettet mot unge er uetisk og ikke bør forekomme. Den oppvoksende generasjon må ikke påføres usunne kroppsidealer, og en debatt rundt kosmetisk praksis er fornuftig. Kosmetisk kirurgi er strengt regulert i Norge.

Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep fra 2005 forbyr blant annet bruk av før- og etterbilder og ladet språk. I tillegg til Legeforeningens etisk regelverk har Norsk Plastikkirurgisk Forening egne etiske regler for utøvelsen av kosmetisk kirurgi.

Dette sikrer at en avgjørelse om å foreta et kosmetisk inngrep skjer ut fra saklig og faglig forsvarlig informasjon.

Voldsom vekst

De senere årene har man sett en voldsom vekst innen ikke-kirurgiske kosmetiske behandlinger. Dette omfatter injeksjonsbehandlinger, fettsmelting osv.

Det finnes ikke kompetansekrav til behandlere, og kjennskap til markedsføringsregler synes mangelfull. NFEP har jobbet for innføringen av et regelverk for å sikre et høyt faglig nivå og god etikk i slik praksis.

Kosmetisk kirurgi er ikke noe nytt. Tall fra SSB i 2008 viste at nær 5 prosent av nordmenn hadde gjennomgått et kosmetisk inngrep. Nyere tall mangler for Norge, men i USA har antall inngrep vært stabilt de senere årene.

De fleste pasienter er over 40 år, og kun en fjerdedel er under 30. Dette står i kontrast til mediebildet, men stemmer godt med hva vi ser i norsk praksis. Våre pasienter er vanlige, voksne mennesker.

Vanskelig å være dommer

Forskning på kosmetisk kirurgi viser positive og varige resultater av behandling, gitt at rett pasient får riktig behandling og på riktig indikasjon. Å stille seg som dommer over andres behov og ønsker, er vanskelig.

Det at noen opplever egen kropp som et fysisk eller utseendemessig hinder, må tas på alvor og kan kreve behandling. En hengende mage eller store mannepupper kan gi psykiske og fysiske begrensninger i livsførsel uten at det defineres som sykdom innen det offentlige helsevesen.

Tilfredshet med egen kropp er en del av god helse, og kirurgi kan for mange gi bedret livskvalitet.