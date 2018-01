Kort sagt, onsdag 17. januar

Når tidsvitnene er borte

Redaktør Harald Stanghelle skrev nylig i Aftenposten om Gunnar Sønstebys rolle og betydning under og etter den 2. verdenskrig. Stanghelle peker på at vi praktisk talt ikke har noen igjen med egne erfaringer fra den 2. verdenskrig. Stanghelle siterer Sønsteby på at «historikerne kan analysere, men jeg var jo selv til stede.» Dette understreker betydningen av tidsvitnenes rolle.

Hvite busser har siden 1990-tallet arrangert kunnskapsreiser til tidligere konsentrasjonsleirer der ungdom i 14–16-årsalderen får kunnskaper om krigen og dens lidelser. De har sett skafotter og gasskamre og fått inntrykk de aldri vil glemme. Jeg tror elevene lærer mer om krigen på en formiddag i Auschwitz enn ved 1000 timer i klasserommet.

Det viktigste de lærer er holdninger. I Hvite busser snakker vi nå om «holdningsberedskap,» som sikter seg inn mot enkeltmenneskenes holdninger til menneskeverd og demokrati, og til verdier som står opp mot terror og rasisme. Disse verdiene og holdningene er det beste vern mot terror og andre grusomheter.

Vi kan aldri erstatte tidsvitnene. Men kunnskapsreiser, slik Hvite busser gjennomfører, er en brukbar erstatning. På film og gjennom dokumentariske historier får de høre om opplevelsene fra dem som var der selv. Og det er så verdifullt at all ungdom burde få mulighet til å delta på slike reiser. For å få til det må både skoler og skolemyndigheter stille seg positive, og det ville være en sterk stimulans med økonomiske bidrag fra myndighetene. Hvite busser arbeider med dette.

Det er avgjørende for fremtiden at nye generasjoner får kunnskaper om krigens redsler og dermed får holdninger som bygger opp under menneskerettigheter og toleranse. Slik kan tidsvitnene fortsatt spille en rolle.

Rune Gerhardsen, styreleder i Hvite busser

Europeisk integrasjon

Før jul kritiserte jeg Per Edgar Kokkvold for hans kunnskapsløse angrep på EU i spørsmålet om hva Storbritannia vil måtte betale for Brexit. 21. desember tilkjennegir Kokkvold i sitt svar at britene «selvfølgelig» må regne med å dekke sin del av utgiftene EU påtok seg mens de var medlem, tross sin tidligere beskrivelse av EUs krav som «helt urimelige». Kokkvold hevder videre at man i Brussel «drømmer om et Europas forente stater» og «har glemt at man må ha folket med seg». Ikke minst som tidligere leder av Pressens Faglige Utvalg, burde Kokkvold ha tatt seg bryet med å sette seg inn i blant andre EU-president Jean-Claude Junckers holdning til europeisk integrasjon.

I fjor la Juncker frem et høringsnotat om mulige modeller for videreutvikling av EU-samarbeidet, med mål om å skape en kunnskapsbasert debatt om praktiske europeiske samarbeidsformer for bedre å kunne møte de utfordringene EU-landene står overfor. Norge hører også med i denne debatten, men diskusjonen må foregå ut fra en redelig virkelighetsbeskrivelse, ikke en fordreid fremstilling av EU kamuflert som «meningsforskjeller».

Paal Frisvold

Tidligere leder i Europabevegelsen

Bygg stort!

Utviklingen av Oslo universitetssykehus frem mot 2030–2040 er i en fase der store linjer trekkes i en prosess som krever offentlig debatt. En forutsetning for en økonomisk gevinst av sammenslåingen av de fire store sykehusene i Oslo – Ullevål, Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet – var at ett av dem skulle legges ned.

I en slags variant av gjetteleken «Hvem skal ut» i fredagskveldens Nytt på nytt har både Aker og Radiumhospitalet ligget tynt an, før en nå har endt opp med at det er Ullevål som skal ut, til stor skuffelse for dem som vil bli berørt av dette.

Oslo universitetssykehus består imidlertid først og fremst av sterke fagmiljøer. Det er helt avgjørende at disse bevares og at bygningsmassen på de forskjellige stedene tilpasses dette. Foreløpige signaler tyder på at en ønsker å dele opp fagmiljøene på Ullevål og flytte noe til Rikshospitalet og noe til Aker, i en prosess med risiko for både forvitring av fagmiljø og for knappe arealer. Det holder ikke med en begrenset utbygging på Aker. Vi trenger Ullevål på Aker, bygg stort.

Børre Fevang

overlege, Oslo universitetssykehus