Den limbotilværelsen du lever i, kan jeg ikke noen gang forstå. Men du bodde i samme blokk som der jeg vokste opp. En dag sto faren din i gangen og delte ut eiendelene dere en gang hadde i den kommunale leiligheten deres. Det var mange som var takknemlige for å få møbler og andre gjenstander.

Jeg kom fra skolen og hadde akkurat hatt en samfunnsfagsprøve, da faren din ga bort det persiske teppet han en gang fikk i Irak, landet dere flyktet ifra i 2003.

Jeg stoppet opp siden jeg kjenner persiske tepper, men kroppen ville videre. Moren min fortalte meg at leiligheten deres var innredet ganske spartansk, og at begge foreldrene dine jobbet alle årene mens dere ventet.

De som flykter

Noen må søke tilflukt i kirker, andre dør i asylmottak eller leiligheter utdelt av staten. Flere tar selvmord, og jeg glemmer aldri hun som tente på seg selv og barnet sitt. Jeg tok kontakt med Folkehelseinstituttet for å høre hvor mange som har tatt sine liv, som ikke er norske statsborgere blitt. Det var vanskelig. Kanskje ikke verdt å telle engang.

Da jeg kom til Norge, kunne jeg ikke bli returnert. Familien min fikk kvoteflyktningstatus. Jeg husker hvordan vi var «hakket over» dem som var asylsøkere på skolen. Jeg husker hvordan lærerne for asylsøkerklassen var de tøffeste lærerne, de som tok den største belastningen. Da min lillesøster arrangerte middag med Røde Kors for asylsøkerklassen, tenkte jeg at hun også var tøff. Men jeg var alltid redd.

Hemmeligheten er at jeg ikke tør å snakke om dere, eller med dere. Fordi det gjør for vondt.

Også du het Mina

Alle vi som har kommet til Norge, og ikke er født her, vet hvor mye vi har fått. Vi vet hva som ligger der langt tilbake, over flere grenseoverganger. Og jeg har ikke noe svar på hvorfor jeg fikk bli, men ikke du.

Etter at faren din hadde gitt bort alle eiendelene deres, reiste dere ut av landet og tilbake til krigsherjede Irak. Så kom IS, og jeg vet ikke om du lever. Et annet søsken i familien min arrangerte en surrealistisk «ha det bra-fest» i bakgården den sommeren dere dro. Jeg turte ikke å bli med. Så jeg sto og så på fra soverommet, bak gardinene. Plutselig så mine foreldre meg og vinket meg ut.

Da jeg kom ut, måtte jeg se deg i øynene. Du, som i motsetning til meg var født her og ennå var et barn. Norsk var det eneste språket vi kunne kommunisere på. Like kullsvart i håret som meg. Også du het Mina.

