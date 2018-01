Hvorfor er snøryddingen i Oslo så dårlig at det bygger seg opp is i gatene fordi snøen ikke brøytes?

Det blir farlig å komme seg frem, og antallet skadede på legevaktene øker.

Etter hvert blir forholdene så håpløse at det settes inn ekstraordinære tiltak. Bilene flyttes, veiene brøytes og skrapes for is.

Så begynner snøen å smelte i mars. Da får vi se hvordan isskrapingen har ødelagt asfalten.

Brøyter hvis 5 centimeter på én dag

Oslo kommunes retningslinjer om snøryddingen kan du finne via Bymiljøetaten.

Hovedfartsårene og hovedsykkelveinettet ryddes stort sett, men for boliggatene er det verre. For disse står det: Veinettet med fortau, turveier og gang- og sykkelveier brøytes innen ni timer etter at det har kommet 5 centimeter snø.

Hva innebærer det i praksis?

En prat med en ansvarlig for brøyting i Vaktmesterkompaniet (selskapet som vant anbudet i blant annet Nordre Aker bydel) og videre med en kontrollør for veinettet i Oslo Vest, ga en forklaring.

Et snølag på 5 centimeter snø på veiene brøytes kun dersom det kom i løpet av én dag.

Det vil si at med 2 centimeter på mandag, 3 centimeter tirsdag, 3 centimeter på onsdag og 2 centimeter på torsdag, så brøytes det ikke fordi ingen av snøfallene var på minst 5 centimeter.

Da blir det liggende 10–15 centimeter snø.

Dette var situasjonen i mitt nabolag 15. januar 2018.

Bedre med eget veivesen

Med denne informasjonen er jeg overbevist om at et oppstrammet Oslo veivesen ville være et bedre alternativ. Et veivesen med eierskap til sitt ansvarsområde er bedre enn et lappverk av private selskaper.

Når det oppdages mangler i retningslinjene, er det ikke mulig å endre det før neste forhandlingsrunde om fire år.

For selskapene er det mer lønnsomt med lite brøyting i påvente av ekstraordinære snø- og isryddingstiltak, da det gis ekstra bevilgninger til disse.

Min informant i Bymiljøetaten kunne fortelle at konsekvensene var forsøkt formidlet oppover i systemet i minst ti år!

Jeg strever meg frem på sykkel også på vinteren. Det er fint at hovedfartsårene for syklister ryddes, men vi må jo komme oss frem til sykkelveiene! Helst uten livet som innsats.

