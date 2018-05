Det begynner å mørkne. Jeg scroller gjennom Aftenposten. Ti grunner til at vår verden faller fra hverandre. Opp mot 30 ungdommer sloss i Oslo. Russisk atomkraftverk på vei langs norskekysten. Indisk tenåring voldtatt og brent til døde. Hyret inn spionbyrå for å sverte Obamas Iran-forhandlere. Fire russ til sykehus etter overdose GHB. Brant i hjel i sin egen stue.

Akkurat da våkner treåringen min. Hun tasser ut i gangen og hvisker at hun vil ha litt vann. Jeg følger henne inn i sengen, lar henne få vannglasset og legger dynen godt til rette. Kinnet hennes er så mykt. Ti grunner til at vår verden faller fra hverandre. Jeg stryker og stryker over det lille hodet. Hun børster meg vekk. Ikke kos meg så veldig da, mamma. Jeg er trett.

Privat

Hvordan ville det vært?

Jeg holder i et rødvinsglass som fortsatt har en skvett igjen, lener meg mot vinduskarmen og ser utover den stille gaten. Hvordan ville det vært om det brant i alle husene her?

Hvordan ville det vært, hvis jeg låste døren nå og ikke var helt sikker på at den ikke ville bli revet opp igjen?

Hvordan ville det vært om jeg ikke var helt sikker på at verden var trygg for det myke kinnet jeg akkurat gikk fra? Jeg tenker på hvor engstelig jeg er når hun klatrer i stativet bak huset.

Fristet til å slutte å lese aviser

Så skal jeg tenke det samme som alle andre: Jeg er bare én person, jeg. Hva kan jeg gjøre, annet enn å komme med vannglasset, bre over dyner, stryke på kinn?

Jeg har bare en liten stemmerett, og den virker så spinkel. Skal jeg skrike med ropert at folk ikke må sove? At vi må lese, stille spørsmål, tenke sjæl?

I naturfagstimene lærte vi om noen S-formede kurver. Det handlet kanskje om lemen, jeg husker ikke helt. Det handlet om at ingenting kan vokse inn i himmelen. Før eller siden er det ikke lenger grunnlag for at den kurven kan stige mer. Jeg orker ikke å tenke på det.

Jeg er fristet til å slutte å lese aviser. Der står det om en dame som skal sykle fra Cape Town til Nordkapp. Sånn har vi det nå. Vi behøver ikke å bekymre oss for tak og mat og trygghet vi, så vi bare sykler forbi alt sammen.

Det er selvfølgelig urettferdig av meg å tenke sånn. Jeg leser ikke saken og kjenner ikke damen. Vi har visst brukt oljefondet feil, er det en som mener. Pengene har gjort oss slappe.

Jeg er et bitte lite menneske

Jeg tar en slurk rødvin. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg lytter ved døren. Det puster tungt og regelmessig der inne. Ingenting brenner i gaten min. Det er et russisk atomkraftverk på vei langs norskekysten. Presidentene juger, og jeg er et bitte lite menneske. Som drikker rødvin og kikker ut i mørket.

Nå låser jeg døren, og ingen røsker i den om natten. Det er stille i gaten min. Jeg behøver ikke å pakke i all hast, behøver ikke å rive dem ut av sengene. Ingen stenger dørene for meg.