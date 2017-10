Kort sagt, mandag 16. oktober

Dementi av nekrolog

I sin språkfeilspalte den 12. oktober formidler Per Egil Hegge en utbredt misforståelse om Herman Wildenveys tidlig utviklede galgenhumor. Ifølge Hegge skal den unge dikterspiren, etter å ha overlevd en skipskatastrofe i Atlanterhavet, ha fått tilgang til norske aviser med minneord over ham selv.

Det er en seiglivet myte at Wildenvey ble erklært omkommet i dampskipet Norges forlis i 1904, og at han da var tilstrekkelig kjent til å få minneartikler i avisen – og åndsnærværende nok til å protestere mot nekrologen. På folkemunne fortelles det gjerne at han dementerte nekrologen med de velvalgte ord: «Meldingen om min død er en sterk overdrivelse!» Men det var det en annen humorist, Mark Twain, som sa, i en annen anledning.

Student Herman Portaas (senere kalt Wildenvey) fra Eiker var 19 år gammel i 1904. Han hadde gjort seg bemerket blant venner i Drammensdistriktet og i Bondeungdomslaget i Kristiania, men berømt var han ikke. Han fikk ikke lese sin egen nekrolog så tidlig i livet.

16 år senere, i 1920, gjorde den norske dikteren i København et klossete forsøk på å kjøre motorsykkel og havnet lettere skadet på sykehus. Neste dag sto en svært kortfattet nekrolog i det norske Ørebladet: «Herman Wildenvey ble 34 år gammel og har skrevet en rekke bøker.» Dette ettermælet kunne han ikke la stå uimotsagt. Dementiet kom som iltelegram: «Jeg protesterer mot mitt dødsfall og ikke minst mot nekrologen.» Dette gjengir Hegge ordrett, men historisk feilplassert.

Tom Lotherington, biograf

Faktafobien brer seg!

Human Rights Service har startet et fotoprosjekt for å dokumentere hvordan og i hvilken grad islam preger dagens Norge og har bedt folk sende inn bilder. Dette har utløst reaksjoner. Aftenposten skriver i lederartikkel 5. oktober: «Å publisere bilder av tilfeldige mennesker med antatt muslimsk utseende for å illustrere islamsk fremvekst, er dypt problematisk.» Statsminister Erna Solberg skal ifølge Aftenposten ha omtalt prosjektet som «forkastelig».

Når ble det problematisk eller forkastelig å dokumentere dagliglivet i Norge med billedreportasje? Det har vært gjort før og har skaffet oss verdifullt kulturhistorisk materiale. En dokumentasjon av islamsk innflytelse i Norge har åpenbart allmenn interesse, også for muslimer. Forutsatt at personvernhensyn ivaretas og resultatet av prosjektet legges frem på en objektiv måte, bør det støttes, ikke motarbeides. En del av de reaksjonene som er kommet, skyldes åpenbart frykt for at prosjektet vil vise fakta som ikke passer inn i en del menneskers ideologiske eller politiske overbevisning.

Bjørn Wichstrøm, Oslo