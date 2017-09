Journalist Anki Gerhardsen har vurdert Tankesmien Agenda og skriver om oss i Aftenposten søndag 17. september. Det er alltid nyttig å bli studert av andre, siden vi hele tiden ønsker å bli bedre. Jeg leste derfor teksten med stor interesse for å se om det var noe vi kunne ta med videre.

Et av de første ankepunktene var at Agenda ikke har noen ansatte fra Nord-Norge.

I og med at vi bare er ti ansatte er det vanskelig å sikre at alle fylker til enhver tid er representert, men vi har tidligere hatt ansatte fra Nord-Norge og vi har nå ansatte som har bodd i regionen. Nå synes jeg kanskje at fødested er et litt rart vurderingskriterium for en tankesmie. Vel så viktig er det vel hva slags aktiviteter vi har og hva vi bidrar med.

Det viktigste vi gjør

Noe av det viktigste vi gjør er å lage møteplasser for dem som er opptatt av vår tids store utfordringer, som eksempelvis økende ulikhet, utenforskap, økende populisme og betydningen av det organiserte arbeidslivet for norsk velstand.

I 2017 har vi hatt mer enn 15 møter utenfor Oslo, blant annet tre i Nord-Norge.

Hver uke har vi åpne møter på Kulturhuset i Oslo med 2–300 deltagere. Spesielt mange unge deltar på våre arrangementer.

Før valget hadde vi møter om ulikhet og helse som var så populære at deltagerne sto i lange køer utenfor.

Denne uken har vi et stort arrangement om borgerlønn og et ekspertmøte om tysk politikk og søndagens valg.

Mange tusen mennesker deltar på Agendamøter i løpet av et år.

Videre skriver vi rundt tyve rapporter i året om sentrale samfunnsspørsmål, som integrering, populisme, fremtidens velferd, digitalisering, skatt, arbeidsliv og distriktspolitikk. Notatene er grunnlaget for tekster fra Agenda i ulike aviser og tidsskrifter og for foredrag vi holder for mange tusen tilhørere i året. Notatene brukes av en rekke organisasjoner og partier i deres arbeid.

Deles og likes

Anki Gerhardsen har brukt mye plass på å vurdere Tankesmien Agendas arbeid basert på tekster i Agenda Magasin.

Agenda Magasin er et selvstendig datterselskap som drives etter redaktørplakaten og som har over 300 skribenter. Blant disse finner vi Dag Hessen, Sidsel Wold, Bård Larsen, Jonas Gahr Støre, Guri Melby, Anne Beathe Tvinnereim og Trine Skei Grande.

Disse skriver på egne vegne og representerer ikke Tankesmien Agenda. Dette gjelder også tekstene som Anki Gerhardsen trekker frem som kjedelige.

Som eier av magasinet ønsker vi selvsagt at artiklene skal være relevante og interessante. Det er gledelig at Agenda Magasin på svært kort tid har fått mer enn dobbelt så mange følgere som ulike konkurrenter, eksempelvis Minerva, at sakene i Agenda Magasin deles og likes i langt større grad, og at tekstene derfra plukkes opp av andre store mediehus.

Lite spennende?

Et siste viktig ankepunkt er at vi er lite spennende fordi vi snakker så mye om kjedelige ting – Anki Gerhardsen trekker særlig frem ulikhet.

Jeg må innrømme at jeg ble litt glad da jeg leste det. Agendas aller første kronikk, i mai 2014, handlet om at de økonomiske ulikhetene øker. Vi presenterte ny forskning fra økonomen Thomas Piketty, som da var ukjent i norsk offentlighet.

Ulikhetsdebatten er blitt høyaktuell

Tidligere var det lite debatt om konsekvensene av økende ulikhet i Norge, selv om ulikheten har økt betydelig over år i hele den vestlige verden. De siste årene har dette endret seg. Tankesmien Agenda er en av aktørene som har bidratt til at debatten om ulikhet er blitt høyaktuell.

Det er mulig mange ikke synes ulikhet er så spennende. Men å finne løsninger på hvordan ulikheten skal bli mindre er avgjørende for at vi fortsatt skal være et godt samfunn med økonomisk fremgang, høy tillit og trygghet for velferd. Agenda har kommet med en rekke nye forslag for å redusere ulikheten i Norge.

Vi vil utvikle ny politikk

Agenda jobber med de lengre resonnementene og ikke de mest polemiske overskriftene. Vi forsøker hele tiden å utfordre og utvikle ny politikk, ofte sammen med andre. Vi har store ambisjoner og er ikke i mål. Men vi kommer ikke til å endre vårt grunnprosjekt: vi ønsker et Norge med små forskjeller, like muligheter og høy tillit.

De beste løsningene ligger i en ansvarlig politikk i sentrum-venstre. Det er kanskje kjedelig, men slik politikk er årsaken til at Norge i dag er et av verdens beste land å leve i – ikke populistiske løsninger i ytterkantene av politikken.

Vi står foran mange utfordringer i Norge. Det beste vi kan gjøre er å videreføre et samfunn som bygger på fellesskap. Agenda skal være med å sette langsiktig agenda.

