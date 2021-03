Dollhouse påskespesial: For alle med hytte på høyfjellet (eller leilighet på Geilo)

Lene Hval

Melkekartongkrim og Ulf Ulvheim er historie. På høy tid! Melk og ulv er jo like «lastyear» som afterski og furupanel. Men fortvil ikke: Smittesporer Carl von Covid (19) er satt på saken.

Hvem av følgende påskegjester må rett i hytteanneks #lafteisolat etter å ha blitt oppringt av den unge, freshe sporeren?

Joy #au pair: ... gjorde alle påskeinnkjøp lokalt og smittefaglig korrekt hos Fjelberg fisk & vilt i Bygdøy allé tirsdag. Glemte imidlertid å skylle hummerklørne i Antibac da hun kom hjem #generaltabbe.

Iver Ralph #økonomispire: ... måtte ta trikk fra Jernbanetorget til Vinderen da han ankom med Bergensbanen fra NHH forrige uke. Ble sittende (mer enn 15 minutter takket være signalfeil på Majorstuen) ved siden av ung mann iført first price-jakke, Nille-caps og munnbind som så ut som det var brukt på begge sider #stovnerstyle.

Nora #yummimummi: ... hadde overnattingsbesøk utenom egen husstand natt til lørdag. Skjønte raskt da hun (tilfeldigvis) støtte på mammaen til Mille i Fjellheisen noen dager etter, at det var det andre som også hadde hatt. Uten at avstandsregler, elementære smittevernrutiner eller påbud om å holde seg til egen hyttekohort, nødvendigvis ble overholdt #alfaspreder.

Torvald #eksmann: ... ladet Teslaen på vei opp ved siden av oppkomling #stavlaftclimber (med X-modell og åpent vindu) fra Østfold. Mannen solgte to laftekasser på rappen inklusive klokkespir, praktikantbolig og dobbeltgarasje og muterte deretter direkte til britisk villadel #stiffupperlip.

Emmy #lillelerche: ... benyttet sjansen til å ta seg en virusbolle da faren #Torvald likevel var mer opptatt av hva som foregikk i andres enn i egen Tesla, og hun uansett måtte slå i hjel ladetid på Espa #smitteland.

Krogstad #fjelladvokat: ... bisto i hastesak for Bergensdame (60) som hadde arrangert sushilag på Geilo med i overkant mange kuverter #tidenessjøslag.

Da er det bare å printe ut rebusen, hente frem klister og klaske rett på vinkartongen!

Og vær så snill, ikke «Falling Feather» ...

En fjær blir fort til fem h ... når det går rykter om at du har mistet både smak og luktesans. Sats heller på en pudderavkjølt Mâcon-Villages. En syrlig «lodge-randonné» #nødvin for deg som trives best i solveggen. God påske!

