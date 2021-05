Israel – den store syndebukken?

Jeg ønsker å kommentere noen av anklagene som rettes mot Israel.

Omkring 20 prosent av rakettene fra Gaza når ikke målet i Israel, men sprenger inne i Gaza, skriver Per Bergene Holm. Foto: Hatem Moussa /AP/NTB

Per Bergene Holm Teolog, rektor, Bibelskolen på Fossnes

46 minutter siden

Debatt

«Israel kaster ut palestinske arabere fra sine hjem i Øst-Jerusalem, der de har bodd i mange tiår.»

Det er snakk om eiendommer som ble kjøpt av jødiske fond i 1876, og som har vært i jødisk eie siden. De arabiske leietagerne skrev i 1982 under på en avtale hvor de anerkjente jødisk eiendomsrett til eiendommene. Nå nekter de imidlertid å betale leie. Saken skal opp i høyesterett i Israel.

Mange er opprørt over at jøder kjøper hus av palestinere. Tanken om «judenfreie» områder lever dessverre i beste velgående.

«Israelsk politi angriper fredelige palestinere i bønn i al-Aqsa.»

Under Ramadan ble det samlet store mengder stein på tempelhøyden, også inne i al-Aqsa. Politiet kunne ikke sikre ro og orden og jøders rett til å be ved Vestmuren uten å stanse steinkastende arabere, som brukte al-Aqsa som skjulested. Det fremstilles som et angrep på fredelige muslimer samlet i bønn.

«Israel hindrer nødvendig hjelp til Gaza.»

Det slippes normalt inn nesten 300 vogntog daglig. Det er kontroller, hvis ikke hadde Hamas hatt langt kraftigere våpen enn de som brukes pr. i dag. 18. og 19. mai forsøkte Israel å slippe gjennom nye forsyninger til Gaza, men grensestasjonene ble beskutt av Hamas. 18. mai ble to drept og ti såret ved grensestasjonen Kerem Shalom. Israel forsøkte likevel å få igjennom humanitær hjelp til Gaza dagen etter, men igjen kom det granatangrep. Hvorfor skal Israel bære ansvaret for manglende humanitær hjelp til Gaza?

«Israel angriper uskyldige sivile.»

Norsk Folkehjelp i Gaza sa til NRK at Israel ikke ønsket å ramme sivile, men at det var vanskelig å unngå det. Hamas og Islamsk jihad har plassert sin militære infrastruktur, våpenfabrikker, våpenlager, utskytningsramper og kommandosentraler midt inne blant sivile, under sykehus, skoler, moskeer, bolighus og så videre. Minst én av de store barnefamiliene som ble rammet, ble dog offer for en rakett fra Gaza, ifølge Israel. Omkring 20 prosent av rakettene fra Gaza når ikke målet i Israel, men sprenger inne i Gaza.