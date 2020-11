Jeg ber single unge unngå tilfeldig sex

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Nå nettopp

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen/NTB

Kyss færre frosker! Kanskje finner du prinsen eller prinsessen likevel?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nå er det alvor. Smitten øker kraftig i landet vårt. Mange unge mennesker blir smittet, men de blir sjelden alvorlig syke og har som oftest få symptomer. Derfor kan de smitte andre uten å vite det. Det er grunnen til at jeg oppfordrer unge til å unngå tilfeldige sexpartnere.

Oda Louise Østbakk skriver i Aftenposten at det er lettere sagt enn gjort for unge som lengter etter sex og nærhet med andre. Hun skriver at mange ikke har kjæreste, og at man som oftest må kysse mange frosker før man finner sin prins eller sin prinsesse.

Sjekke på nye måter?

Oda har helt rett.

Vi mennesker trenger nærhet og intimitet nesten like mye som vi trenger mat og drikke.

Jeg forstår at det er tungt for mange unge å holde avstand til andre. Ikke bare fordi de savner sex, men fordi de savner å klemme, kline og kjenne varmen fra andre mennesker.

Likevel ber jeg single unge unngå tilfeldig sex.

Det er bare ved å holde avstand til hverandre vi kan stoppe smitten som nå sprer seg mange steder i landet.

Under pandemien har vi lært oss å gjøre gamle ting på nye måter. Kanskje vi kan lære oss å sjekke på nye måter også?

Single som tilbringer mye tid alene, har også behov for nærhet og fysisk kontakt, skrev Oda Louise Østbakk. Foto: Oda Louise Østbakk

Trenger ikke kline

Vi tenker ofte at den seksuelle delen av oss sitter mellom beina. Men den sitter like mye mellom ørene.

Det er mulig å føle nærhet til andre mennesker uten å kline. Det er mulig å utforske hverandre uten å ta på hverandre. Kanskje det er mulig å finne ut om han du liker, er en frosk eller en prins, uten å gå til sengs?

Å stoppe smittespredningen handler om mer enn å beskytte de eldre og de som er i risikogruppene. Det handler om å beskytte oss alle.

Hvis sykehusene våre blir fylt opp av mennesker som er alvorlig syke av på grunn av viruset, går det ut over alle andre pasienter, både unge og eldre.

Hvis samfunnet vårt må stenge ned igjen, går det ut over alle, ikke minst unge mennesker, deres møteplasser og deres arbeidsplasser. Nå er vi alle med på å bestemme hva som skjer.

Én eneste person kan stoppe smitten fra å spre seg til mange. Én eneste person kan spre smitten til mange.

Ikke vær den som sprer smitten. Vær den som stopper den!

Unge tar ansvar

Jeg vet at unge er veldig opptatt av ikke å smitte andre. Det er faktisk dokumentert av forskere ved Universitetet i Bergen.

Nå avlyser neste års russ fester og arrangementer over hele landet for ikke å spre smitte. Vi ser at unge tar ansvar!

Vi kommer oss gjennom dette sammen. Det kommer en dag da dere som er unge kan klemme, kline og kjenne varmen fra andre mennesker igjen.

Det kommer en dag da dere kan kysse så mange frosker dere bare vil.

Hvis dere ikke fant selveste prinsen eller prinsessen under pandemien, da.