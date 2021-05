Anonym: Jeg ble advart mot å skrive dette innlegget. Nettopp derfor må min historie fortelles.

Det eneste jeg klarte å forholde meg til, var at jeg skulle ta et valg innen uke 12, skriver Kvinne (24). Foto: Illustrasjonsfoto: Diego Cervo / Shutterstock / NTB

Jo, abortpress er reelt.

Omkring fire av ti norske kvinner tar abort i løpet av livet. Men det er få som prater om det offentlig. Det forstår jeg.

Jeg er selv blitt advart på det sterkeste mot å skrive dette innlegget. Nettopp derfor må denne historien fortelles.

Etter å ha vært i et stabilt forhold i flere år, ble jeg gravid. Til tross for at begge på forhånd hadde sagt at vi følte oss klare for å få barn, viste det seg at han ikke ville.

Presset til å ta abort

Jeg følte at jeg falt mellom to stoler. På den ene siden hadde jeg kjempelyst på barn. På den andre siden følte jeg at det var umulig. Jeg hadde hverken fast jobb eller støtte fra kjæresten. Jeg følte meg presset til å ta abort.

Det smertet å høre slagordet «din kropp, ditt valg». For jeg opplevde ikke at jeg hadde noe valg. Jeg var flere timer hos Amathea, en landsdekkende helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide. Men jeg klarte ikke å bestemme meg.

Ukene gikk, og helsen ble verre. Den manglende forståelsen var det verste. Som kvinne kunne jeg jo bestemme om jeg ville ha barn eller ikke, så hva var problemet?

Jeg tenkte at jeg var mislykket. Kanskje jeg bare burde hoppe foran toget? For hver uke som gikk, virket det mer fristende.

Det eneste jeg klarte å forholde meg til, var at jeg skulle ta et valg innen uke 12.

Lovverket hjalp meg

Derfor kjenner jeg en klump i halsen hver gang jeg leser kommentarer om at abortnemnder er unødvendige, eller at «i motsetning til deg, tror jeg faktisk at kvinner selv klarer å bestemme over sin egen kropp».

Hva ville skjedd dersom vi hadde fjernet nemndene for fem år siden? Jeg ville nok aldri klart å ta et valg innen uke 12. Jeg klarer bare å se for meg to muligheter. Enten at jeg hadde tatt senabort, eller at jeg hadde tatt livet mitt.

Jeg er evig takknemlig for at vi hadde dagens lovverk da jeg ble gravid. I dag er jeg 24 år og usikker på om jeg noen gang kommer til å tørre å bli gravid igjen. Jeg er derimot helt sikker på at vi må ha kjennskap til ulike aborthistorier for å kunne ha en god, respektfull og saklig diskusjon om hva slags abortlovverk som ivaretar flest mulig.

