Aftenpostens kommentator lukker øynene og håper baconet smaker like godt

Tor Grobstok Én av varslerne i Nettverk for dyrs frihet

Nå nettopp

Bildene våre viser ikke først og fremst regelbrudd, men symptomer på en syk griseindustri, skriver Tor Grobstok. Foto: Nettverk for dyrs frihet

Konsekvensene av livet som betonggris er ikke «god dyrevelferd». Det er derimot syke og skadede dyr, avbitte haler og liggesår.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Matindustrien sminker grisene for at vi ikke skal sette kjøttet fast i halsen, skrev Joacim Lund forrige uke. Det har han rett i. Industriens reklamekampanjer av lykkelige dyr har ingen sammenheng med livet som betonggris.

Han beskylder også organisasjonen Nettverk for dyrs frihet for det samme. Lund mener at vårt bildemateriale fra griseindustrien er lite representativt fordi vi ikke har besøkt alle de 3000 grisefarmene i landet og derfor bare viser at det av og til forekommer regelbrudd.

Det Lund glemmer i sin iver etter fortsatt å kunne spise bacon uten bismak, er å heve blikket. Da ville han sett at bildene ikke først og fremst viser regelbrudd, men symptomer på en syk griseindustri.

Her får 99 prosent av grisene aldri gå ute, aldri grave i jorden eller kjenne sollys på kroppen. I stedet lever de hele livet innendørs i små betongbinger. En gris på 100 kilo har rett på under én kvadratmeter å leve på. Det blir som å putte ti store griser inn på et middels stort soverom med betonggulv og en neve flis. Der skal de leve hele livet.

Konsekvensene av livet som betonggris er ikke «god dyrevelferd» eller noen få regelbrudd, slik Lund håper. Det er derimot syke og skadede dyr, avbitte haler og liggesår.

Det er dødsfall hos 20 prosent av grisene før de når slakteriet. Det er et stimulifattig, meningsløst liv uten fri bevegelse, roting i jorden eller grisemødre som får fostret opp grisungene sine slik hun vil. Dette er dessverre ingen «sminket» beskrivelse, men livet for nær sagt alle norske griser. Kjøper du Gilde, kan du bare være sikker på én ting, og det er at grisen har hatt et forferdelig liv.

Lund bør heller vaske sminken av sitt eget bilde av norsk griseproduksjon og slutte seg til våre krav til griseindustrien. På betonggrisene.no krever vi at griser må få komme ut, få større plass og gis et verdig liv. Det vil være mer i tråd med det han og de fleste av oss så gjerne vil tro på: at grisene har levd et lykkelig liv.