Kortinnlegg | onsdag 12. juli

Hvordan vil byrådet satse?

Kjære byråd Hanna Marcussen! Vi er glade for at du vil satse på områdeløft og byutvikling i Søndre Nordstrand, men hvor er den konkrete handlingen? Ingen av de 29 byutviklingstiltakene på kommunens nettsider er knyttet til bydelen. Det er flott om det er i endring, men mer enn løfter om «noe i fremtiden» trenger vi handling nå.

Vi håper byrådets videreføring av Oslo sør-satsingen blir etter modell fra satsingen i Groruddalen og ikke en videreføring av dagens form. En ny satsing trenger bedre koordinering, mer penger og bedre samarbeid med innbyggerne. Ordføreren ser ingen grunn til at en ny satsing i Søndre Nordstrand skal være mindre enn Groruddals satsingen. Vi håper dine ambisjoner er på samme nivå. Vi er enige i at det trengs grundig kartlegging og analyse for å finne frem til de beste tiltakene. Men det er ingen grunn til å vente mer: All statistikk viser at behovet for en satsing er til stede.

Engasjementet i bydelen er stort, men vi trenger å se at det nytter. Sett av midler i budsjettet allerede i høst, få staten med på laget, og så skal vi love at folk i Oslo sør bidrar med innspill og engasjement også i fortsettelsen.

Audun Westad og Åshild Losnegard, Søndre Nordstrand

Syklister, skjerp dere!

Mannligesyklister i full fart er det største problemet i trafikken. I morgenrushet er det fritt frem for villkjøring, selv i parkene. Joacim Lund skriver i Aftenposten 19. juni at syklistene må skjerpe seg. Han skryter av hvordan han har «syklet rundt på bakhjulet i fylla. Hoppet opp og ned av fortauet som det har passet.» Han forteller videre at han til og med er blitt bøtelagt for å kjøre mot rødt lys. Alt i en humoristisk, selvironisk tone, må vite. Men nå oppfører han seg «ganske bra», skriver han. Jeg lurer på hvor mange fotgjengere han har skremt og trakassert med sin oppførsel? For fotgjengerne er ikke nevnt med et ord i hans kommentarer. Ei heller nevnes fotgjengerne i de mange kommentarer og debatter om bilister kontra syklister i mediene for tiden. For meg er ikke bilistene problemet. De stopper som regel når jeg venter ved fotgjengerovergangen. Problemet for meg er de uregjerlige syklistene, særlig de mannlige. Jeg er fotgjenger, går ofte tur med min dachshund (alltid i bånd). Jeg bor vis-à-vis Majorstuen Politistasjon, jeg er 83 år, gift og har min daglige gange i området Majorstuen, Frøen og Frognerparken, biltrafikken i Sørkedalsveien sjenerer meg ikke mye. Hadde det bare ikke vært for disse hersens syklister. De bruker aldri bjelle når de kommer lydløst bakfra på fortau eller fotgjengerveier. I Frognerparken er det fritt frem for villkjøring. Om morgenen når syklistene skal på jobb, ligger de flate over styret i bakkene nedover mot Majorstuen i 40–50 km i timen. Der er det livsfarlig å gå, i hvert fall med ryggen mot trafikken, så der holder jeg meg unna, især med hunden min. På andre veier kommer de i full fart bakfra, alltid uten å bruke bjelle. Spørsmål til de rette myndigheter: Er det tillatt å sykle på alle veier i Frognerparken? Jeg har spurt syklende politi, og de har svart ja, men var ikke sikre, spørsmålsstillingen var ny for dem! Ved porten til Vestre Gravlund står det skilt med sykling forbudt, dette ignoreres, selv her må vi passe oss. I juni i fjor ble min kone påkjørt bakfra på plassen innenfor hovedinngangen til Frognerparken. Hun falt over ende og ble hjulpet av folk til stede til Legevakten. Syklisten kjørte videre uten å stoppe. Etter dette skrev jeg til et medlem av bystyret, men han har ikke giddet å svare meg. Jeg får prøve å kumulere ham bort ved valget til høsten! Trafikkforholdene når det gjelder syklister vs. fotgjengere er ikke blitt noe bedre, så syklister, dere må skjerpe dere!

Tor Stavsholt, Oslo

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter