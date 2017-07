Først vil jeg takke alle flotte mennesker som har tatt kontakt med Aftenposten med et ønske om å hjelpe meg etter innlegget mitt «Det blir ikke ferie i år heller».

Det har vært tilbud om alt ifra å støtte meg som venn, til ferier og pengegaver. Jeg har valgt ikke å ta imot noe av det.

Hensikten med mitt innlegg var ikke å tigge, men å sette fokus på at det finnes mange barn som har det som min datter, og at situasjonen er lik hele året.

Det er mye skam i hele tiden å måtte forklare at «nei, jeg kan ikke bli med denne gangen heller».

Allikevel er jeg nok mer ressurssterk enn mange andre i min situasjon. Jeg har en treårig høyskoleutdannelse innen økonomi og administrasjon, og for inntil et par år siden betalte jeg alle mine regninger før forfall.

Men så skjer det som ingen tror skal skje dem.

Et vanskelig samlivsbrudd, langtidssykdom og tap av jobb, alt innen seks måneder. For meg førte det til økonomisk ruin, og jeg ble sittende igjen med gjeld, selv etter å ha betalt på huslån i nesten 20 år.

Her er det selvfølgelig detaljer jeg ikke kan utlevere, det er flere involverte.

Kuttet feriestøtten

Det er tungt å reise seg igjen etter noe slikt. Hvor skal en begynne?

Jeg trodde jeg skulle være i jobb før sommeren i fjor, så til jul i fjor, så til denne sommeren.

Jeg har undersøkt mange støtteordninger. Bostøtte for eksempel, men kommunen jeg bor i, godkjenner bare rundt halvparten av hva jeg betaler i husleie, og da bor jeg i en blokkleilighet med enkel/normal standard i et område hvor de fleste bor i hus.

Min datter bør ikke flyttes ut av skolekretsen og vekk fra venner.

Kommunen min har kuttet ut støtten til feriecamp for barn fra fattige familier. Vi ville vært kvalifisert til å søke.

Om noen av dem som ønsket å hjelpe meg, tok kontakt med organisasjoner som gir barn opplevelser, ville kanskje flere barn få en god opplevelse i sommer?

Den akutte situasjonen

Så til den akutte krisen jeg er i nå. Jeg valgte strømregningen over husleien og måtte ta skammens telefon til huseier og be om en avdragsordning.

Jeg bor på et så lite sted at jeg gruer meg til at jeg kan møte huseier i den lokale Kiwi-butikken. Det blir mye suppe og pannekaker denne sommeren.

Jeg lever på et så stramt budsjett at det meste er utregnet nøye. Jeg skadet meg for ikke så lenge siden, og legebesøkene kom på 1000 kroner, så mye har jeg ikke til overs på en måned.

Så vokste min datter ut av alle skoene sine, jeg skjønte at hun prøvde å skjule det for meg da hun «glemte» å ta på seg gummistøvlene sine selv om regnet øste ned.

Det ble en del ekstra da det var skoleavslutning, og det er vanskelig å si nei til tur/klassefest/gave til lærer og så videre.

Og sakte, men sikkert kom jeg på etterskudd. Så går en regning til inkasso og blir mye dyrere, og det jeg skulle ha lagt av til kvartalsregninger, uteblir.

Til slutt gruer man seg for å gå i postkassen, det er ikke nok penger.

Vil ha et anstendig liv

Jeg røyker ikke, har ikke rørt alkohol på fire år, har ikke klippet meg siden januar, burde vært hos tannlegen, burde hatt nye briller, og det siste plagget jeg kjøpte til meg selv, var på et loppemarked til 20 kroner.

Jeg får et lite bidrag fra far, men på grunn av alvorlig sykdom har jeg full omsorg.

Allikevel velger jeg å se på meg selv som ressurssterk. Jeg vil aldri komme meg inn på boligmarkedet igjen, men jeg vil få meg en jobb hvor jeg kan leve normalt, ikke i overflod, men ha et anstendig liv hvor jeg betaler regningene mine i tide.

Det er mer enn stolthet som er grunnen til at jeg sier nei til hjelpen som tilbys. Jeg klarer å fortelle historien min, men den er dessverre ikke unik.

Og jeg ønsker ikke at min datter skal vite at jeg har delt historien. Min skam er ikke hennes.

Takk til alle dere som med omtanken deres har gitt meg mer energi til å holde ut.

Jeg minner dere som ønsker å hjelpe, om å sjekke organisasjoner som hjelper barn til gode opplevelser.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

