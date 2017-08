Kort sagt, tirsdag 15. august

Ikke ta lett på steking av hamburgere

Aftenpostens artikkel 9. august omtaler risikoen med å spise understekte hamburgere med enterohemoragiske E. coli bakterier. Det faglige rådet fra Mattilsynet og helsemyndigheter er at hamburgere stekes til minst 70 °C i kjernen, og da er burgerne ikke lenger røde eller rosa, men grå tvers gjennom og bakteriene er drept. En Nofima-undersøkelse viste at flertallet faktisk synes hamburgere smaker best når de er gjennomstekte.

Vi mener det er svært uheldig at Aftenpostens kommentator Joacim Lund motsier helsefaglige råd og anbefaler å spise medium-rå hamburgere. Resultatet kan være langt verre enn en magesjau med langvarig alvorlig sykdom og risiko for dødsfall. To sykdomstilfeller med blodig diaré rammet i sommer voksne personer. Hadde små barn fått i seg smitten, ville utfallet sannsynligvis blitt langt alvorligere. Mediene er holdningsskapende og bør gi faktabaserte råd om mat.

Til de stadig flere restauranter i Norge som serverer hamburgere vil vi gi råd om at det normale skal være å gjennomsteke burgerne til minst 70 °C. De gjestene som måtte ønske mindre stekte burgere, må gis tydelig informasjon om risiko for infeksjon.

Solveig Langsrud og Oddvin Sørheim, forskere ved matforskningsinstituttet Nofima

Feil om taxitakster

Roger D. Pettersen skriver i Aftenposten at taxiprisene i Oslo har økt med 104 prosent i perioden 2007 til 2014. Dette er galt. Det korrekte tallet for takstøkninger i denne perioden er 37 prosent.

Det er riktig at Statistisk sentralbyrå har operert med et slik tall, basert på omsetning delt på antall kjørte kilometer. Dette forteller imidlertid ingenting om prisøkning, som må måles i utviklingen i de enkelte sentralers takster. Dette kan enkelt måles gjennom den «jamførpris» som alle drosjer er pålagt å ha. Da kan en også sammenligne prisnivået i byområder med konkurranse, og maksimalprisene som er fastsatt av Konkurransetilsynet for områder der det er bare én sentral.

Drosjeprisene har gjennom årene steget i takt med kostnadene ved drosjedrift. De siste fire-fem årene har det vært liten prisstigning. De høyeste prisene i Oslo har de små sentralene som er kommet til etter et politisk ønske om mer konkurranse. Mange små aktører fører til høyere priser. Da må ikke debatten ta utgangspunkt i det motsatte.

Atle Hagtun, redaktør, Norges Taxiforbund

Listhaug, lærere og rapportering av flyktninger som reiser hjem

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal går i bladet Utdanning, 4. august 2017, kraftig ut mot Sylvi Listhaugs oppfordring om at lærere skal melde fra dersom det er elever som reiser til områder som de har flyktet fra.

Steffen Handal kan med dette ha gitt lærere råd som kan være farlig for elever og som også kan sette den enkelte lærer i en problematisk situasjon. Noen lærere går ut på sosiale medier og sier at de aldri ville varslet, de kaller det angiveri, og får støtte av Handal. Handal tar i en bisetning forbehold om liv og helse, og her snakker han mot seg selv. Innreise i et krigsområde hvor det er farlig å oppholde seg og mennesker flykter fra, handler selvfølgelig om en mulig fare for liv og helse. Lærere kan ikke påberope seg taushetsplikt i slike saker og samtidig gjøre en privat vurdering av situasjonen. Det er i så fall en alvorlig tjenesteforsømmelse.

Handal og hans medlemmer må være klar over følgende: Dersom en lærer blir kjent med at familier med barn, eventuelt barn alene, skal reise til områder som kan utgjøre en fare for barnas liv og helse, plikter denne å melde dette videre til rektor. Læreren skal ikke gjøre risikovurderingen selv gjemt bak taushetsplikten.

Handal og Listhaug er egentlig enige. Listhaug ber helt riktig lærerne varsle, og Handal er enig når det handler om liv og helse. Og det gjør det naturligvis når det handler om områder hvor det er farlig å oppholde seg, som Listhaug er tydelig på når hun snakker om land mennesker har flyktet fra.

Ola Schiager, rektor

Polemikken i politikken

7. august skriver ungdomspolitiker Leon Knudsen (Unge Høyre) om politikere som unnviker når de blir spurt om noe. Jeg etterlyser en pensjonert politiker som kan løsrive seg mentalt fra sitt partimedlemskap og ut ifra egne erfaringer skrive en bok om problemet Knudsen tar opp. En bok for allmuen. Jeg ser frem til å lese en bok som handler om hvorfor politikere alltid må skylde på hverandre for uoppfylte valgløfter, som forteller hvorfor de er så sjenerøse i valgkampen.

Tror de at de kan oppfylle løftene eller er det bordet som fanger?

Hvorfor saboterer politikere Offentlighetsloven?

Hva er de redde for?

Hvorfor underslår man forskningsresultater som bestrider egne politiske mål?

Hva er det som begrenser politikernes handlefrihet utenom pengemangel?

Hvorfor blir nesten alle prosjekter mye dyrere enn man lovet?

I hvilken grad blir politiske vedtak påvirket av pressedekning?

Kan en politiker egentlig skifte mening på grunnlag av ny kunnskap om en sak hvis den allerede har fått publisitet og organisasjonsapparatet jobber med den?

Hvilken eks-politiker vil ta opp hansken? De må vel ha tenkt over dette når de er blitt pensjonister?

Yngve Gauslå, Oslo

Sakprosa til alle barn og unge - nå!

Søndag skrev sakprosaforfatter Cecilie Winger i Aftenposten at sakprosaen for barn og ungdom er i krise. Det har hun helt rett i. Sakprosaens kår og den manglende satsingen må diskuteres fordi sakprosa er viktig for gutter – og for jenter.

Alle barn og unge fortjener god sakprosa skrevet på norsk, uansett leseferdigheter. Da må det satses fra alle hold. Kulturrådet bør bevilge flere penger, forlagene bør tørre å satse (slik de gjør i andre sjangre), og leseorganisasjoner bør trygges økonomisk slik at vi kan jobbe langsiktig.

Barn og ungdom trenger ikke nødvendigvis tilrettelagt litteratur, men en sakprosa som engasjerer og berører. Ved å gi unge mennesker anledning til å bli erfarne lesere av sakprosa utvikler de ikke bare sine leseferdigheter, de får også en unik mulighet til å medvirke og orientere seg i samfunnet og å gjøre seg opp en mening.

Foreningen !les og andre lignende aktører har de siste årene opplevd at den økonomiske virkeligheten er blitt mye hardere. Vi har i år med tungt hjerte måttet legge ned sakprosamagasinet Faktafyk som nådde inntil 125.000 ungdommer på ungdomsskolen over hele landet.

I disse valgkamptider burde politikerne svare på hvorfor det ikke legges til rette for at barn og ungdom skal få mulighet til å lese norsk sakprosa av høy kvalitet. Sakprosa er ikke bare et middel til å få gutter til å mestre å lese, den skaper også selvstendige individer som kan orientere seg i en stadig mer komplisert verden. Og det er politisk vilje som er nøkkelen.

Hilde Slåtto, prosjektleder, Foreningen !les

Skolebibliotek har fått forfalle i stillhet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier han var en heldig elev med god tilgang til skolebibliotek. Men ministeren vil ikke detaljstyre kommunene om ressurser til skolebibliotek. Hva er et skolebibliotek? En kasse med bøker bak i klasserommet eller en pedagogisk læringsarena som utvikler leseferdigheter og leselyst?

Opplæringsloven setter krav om skolebibliotek, uten å si hva et skolebibliotek skal være. Det er ildsjeler blant lærere, bibliotekarer og rektorer som avgjør om dine barn har et skolebibliotek som bidrar til språkutvikling, styrker leseferdighetene, utvikler kilde- og informasjonskompetanse og utjevner sosiale skiller. I en valgkamp er alle partier opptatt av skole og utdanning og om hvordan elever skal klare seg gjennom hele skoleløpet. Det finnes forskning som viser skolebibliotekets potensial. Skolebibliotek som en ressurs i skolen er ikke en del av skolepolitikken. Politikere og skoleledelsen har lite kunnskap om hvordan et skolebibliotek skal brukes. Det er ingen felles norm som stiller krav til innholdet i et skolebibliotek. Det fører til at skolebibliotek i dag kan være ulike og gjør elevenes opplæring så forskjellig.

Satsing på skolebibliotek bør ikke avhenge av prioriteringer hos hver enkelt rektor. Det er ikke godt nok. Vi oppfordrer sittende (og kommende utdanningsministre), rektorer og lokalpolitikere til å satse på skolebibliotek.

Ann Berit Hulthin, generalsekretær, Norsk bibliotekforening, Vibeke Røgler, nestleder, Foreningen !les, Eva Rekve, rådgiver, Leser søker bok, Mari Moen Holsve, nestleder, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

De moderate stemmene finnes ikke i redaksjonene

Frank Rossavik henviser i Aftenposten 5. august til en polarisert innvandringsdebatt på internett og etterlyser moderate stemmer på begge sider. De moderate stemmene som er urolige for utviklingen befinner seg i alle fall ikke i redaksjonene.

Innvandring begeistrer eller bekymrer etter partipolitiske linjer. Journalister stemmer som kjent rødt og skriver deretter. Slik skapes så effektive ekkokamre i mediene at journalistene selv ikke skjønner hvor ensporet de er. Debatten flyttes i stedet til internett som er selve oppskriften på et polarisert ordskifte.

De moderate stemmene bekymret for fremtiden høres knapt i de store avisene. Leserinnlegg slipper til, men det er noe annet enn å sette dagsorden med profilerte saker, regelmessige kommentarer eller kritiske spørsmål til politikere med store tanker om egen nestekjærlighet.

Innvandringskritiske nettsteder har økende besøk, samtidig som tilliten til tradisjonelle medier svikter. Det er dårlig nytt for avisene og oss som ønsker en mer sindig debatt. Aftenposten kan gjøre sitt ved å rekruttere de moderate stemmene Rossavik etterlyser.

Børre Fevang, Oslo

Vinmonopolet - det som begrenser

«Vinmonopolordningen, salgs- og skjenketidene og 20-årsgrensen for kjøp av sprit er begrensninger som en del ønsker å få fjernet,» kan vi lese i en kronikk i Aftenposten. Det første er 100 prosent feil. En tungdrept myte – selv blant fagpersoner, ser jeg.

Vinmonopolet ble opprettet i 1922 for å sikre tilgjengelighet uten hensyn til lokale bestemmelser i kommunene. Å sikre tilgjengelighet er også realitetene i dagens ordning, ved at alle kunder betaler det samme for samme vare og har nøyaktig samme tilbud (18 000 ulike produkter) i hele landet. Bor man i en kommune uten butikk, sendes varene fraktfritt med Posten. Ingen kommersiell virksomhet ville gjort noe slik. Opphevelse av ordningen ville redusert tilgjengeligheten.

Det er myndighetenes reguleringer av butikkens handlingsrom som er begrensninger – ikke ordningen.

Svein Ringstad, tidligere informasjonssjef, Vinmonopolet AS