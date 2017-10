Kjære politibetjent ved Forebyggende avdeling Manglerud, Oslo Øst.

Jeg er så glad for at jeg bor i et land som har et forebyggende politi som er engasjert, bryr seg og som deltar i debatten. Etter 11 år har du helt sikkert fått god kompetanse på hva barn og unge angår.

Derfor er det ekstra synd at du står på samme side som dinosaurene i politietaten – Norsk Narkotikapolitiforening, når morgendagens ruspolitikk skal utformes.

Jeg er nemlig helt enig i at ungdom må få lov til å gjøre feil. Jeg er glad for at du ikke skal straffe dem, ta dem! Da kan jo det forebyggende arbeidet lett overføres til Helsedepartementet og til helsesøster, for eksempel?

Jeg reduseres til en nyttig idiot

De unge må virkelig få vite skadevirkningene ved bruk av cannabis. På samme måte som vi forteller dem om skadevirkningene ved bruk av tobakk og alkohol. I dag mangler imidlertid nesten all informasjon, fordi cannabis er forbudt.

Det reduserer meg til en nyttig idiot, jeg aner ikke hva jeg snakker om, men kontrollerer og mistenkeliggjør den unge lovende som om jeg gikk på speed.

Privat

Dette til tross for at jeg vet at det er diametralt motsatt av å skape grobunn for den gode samtalen, hvor begge parter, særlig jeg, faktisk lytter og prøver å forstå både sammenhengen og den underliggende meningen i de få ordene jeg klarer å lirke ut.

Når noe er ulovlig, må de unge bli veldig flinke til å skjule det de driver med. Jo sterkere lut, desto vanskeligere å oppdage. Å få rulleblad fordi du blir tatt for å røyke cannabis er sterk lut.

Bare regulering gir reelle tall

Det er helt sant at cannabis, på samme måte som alkohol, er et sjansespill. Spesielt ukontrollert bruk. Jeg forstår at du bare skal få dem til å lære av sine egne feil, få dem til å våkne opp, som du sier. Men hvilken symboleffekt har uniformen din?

I likhet med deg, blir også jeg kjempefrustrert når man sammenligner alkohol og cannabis. Alkoholen er jo et mye større helsemessig og samfunnsmessig problem. Cannabis avler jo ikke voldsepisoder i drosjekøen på lørdagsnatten. Og hva helse angår, svekker nyere forskning hypotesene om helseskadene.

Men for all del, målet mitt er ikke helt ulikt ditt: Redusert bruk. Fordi politiet ikke har klart å utrydde stoffet, må det i det minste bli kontrollert bruk. Jeg vil ha alle tall på bordet, slik bare regulering gir.

Alkohol er legalt – men taper terreng

Dette kunne jo nesten blitt rene festen, for jeg blir til og med like glad som deg av å lese at færre ungdom begynner med tobakk og alkohol. Men før vi kommer dit må jeg likevel få spørre:

Hvordan kan det ha seg at færre unge begynner med stoff som tobakk og alkohol, når de er LEGALE?

Og hvordan kan det ha seg at cannabis er det mest utbredte rusmiddelet etter alkohol både internasjonalt og nasjonalt, når det er ILLEGALT?

Jeg er også skjønt enig i at skolen selvfølgelig skal være en rusfri arena. Det er jo helt vanvittig at politiet må gjøre razziaer på ungdomsskolene for å finne illegale stoff.

Hva er den bakenforliggende årsaken til dette mon tro? Kan det ha sammenheng med internasjonale bander, fattigdomsproblematikk, mye utenforskap og en stor dose faenskap?

Sett helse foran moralsk fordømmelse

Men det stopper ikke her. Jeg får også bakoversveis av enkelte sangtekster. Det verste er at de kaller det musikk. Men korriger meg hvis jeg tar feil – har ikke sosial utstøtelse i moralens navn vært forsøkt tidligere både når det gjelder dans og sex før ekteskapet?

Likevel danses det fremdeles, men gudskjelov og takk og pris, ikke hele tiden, selv om det er sosialt akseptert.

De unge har heller ikke sluttet å ha sex før ekteskapet, men i dag kan de ha trygg sex. I motsetning til deg, tror jeg at årsaken til at de unge både drikker mindre, røyker mindre og stort sett danser relativt kontrollert skyldes:

Folkefolkeopplysning. Regulering. Helseforebyggende arbeid. Kort sagt: Helse foran jus og moralsk fordømmelse.

Se til Portugal, gode politibetjent

Det som gjør meg veldig betenkt, som du ikke nevner, er at de unge som ruser seg, ruser seg hardere enn noensinne.

Det bekymrer meg at akkurat du, som skal beskytte dem, fremdeles tror, for det er faktisk bare tro eller personlig overbevisning, at straffelinjen og kriminaliseringen fører til redusert tilgjengelighet av cannabis.

Tilgjengeligheten er bare en sms unna. Den har ingen aldersgrense eller varedeklarasjon. Kombinasjonen av virkestoffene THC og CBD, hvor det ene stoffet kan gi rus, mens det andre reduserer faren for psykose, er ikke kontrollert.

Tenk om vi aldri visste om vi hadde kjøpt sprit eller rødsprit? Det er mangelen på legalisering, eller streng regulering, som jo er to sider av samme sak, som gir fri tilgang til narkotika.

Proteksjonisme er et kjent fenomen. Men gode politibetjenter som deg vil vi alltid ha bruk for. Jeg ønsker heller ikke at flere skal komme i min situasjon. Derfor håper jeg du ser til Portugal, hvor politiet med gode resultater, leder vei til helsehjelp.

Jeg ønsker heller ikke at flere skal komme i min situasjon.

