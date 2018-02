Nedtellingen til OL er i gang! Kun fem dager igjen.

Men hvordan skapes egentlig enere?

Holder det å falle i «smoothie-gryten» med kortreiste acaibær, grønnkål og chiafrø som barn, eller krever det i tillegg gode gener og ferieleilighet i Chamonix?

Lene Hval

Her er tre tips:

Topp laget tidlig

Enten det gjelder alpint, crosscountry eller andre vinteridretter #stedstypiske som for eksempel bandy og cheerleading.

Gi deretter laget navn som forsterker følelsen av å være blant de få utvalgte: HEMING ELITE, ADELS-ALPINISTENE ELLER CHEERLEADING-AKADEMIET.

Er det i overkant mange talenter å ta av (som det jo er i ressurssterke områder), fordel barna etter HVOR familien disponerer hytte eller sted.

Har man ski in/ski out på Hafjell, eventuelt ferieleilighet i Chamonix, er det jo uansett STØRRE UTVIKLINGSPOTENSIAL enn med snurredass og jaktrett i Nissedal #thatslife.

Motivasjon er viktig

Sørg derfor for FASTE SATSER allerede fra tidlig alder:

3000 kroner for pallplass.

2000 for topp-tre i serien.

1000-ish for å slå en konkurrent eller score uten assistance #gjeldendegrunnsatsinneforringtre.

Og ikke glem Å JUSTERE etter familieprisindeksen!

Lene Hval

Det kan hende en syvende plass i storslalåm er mer verdt i år etter at Christopher Ralph #bob I TILLEGG til utfordringene i bakken, har måttet forsere en del kompliserte hindre #bonussøsken på hjemmebane.

Eller at du har vært såpass opptatt med EGNE STUNTS #påjobbogprivat, at du ikke har fått med deg ET ENESTE ETT fra Vinderen Cheerleading & Charmers #ekstrabonus

Hev blikket, våg å tenke stort

At man bygger LAGÅND OG KARAKTER av å ligge andføttes i klamme gymsaler, uten annen support enn en gjeng overivrige pappaer #krogstad & co, er feil.

Det eneste man oppnår, er VOND RYGG, STØVALLERGI OG DÅRLIG TEKNIKK #badmoves.

Få raskt på banen et trenerteam med internasjonalt ry.

Innlosjer ALLTID på fire stjernes hotell med glutenfri frokostbuffet, flatskjerm på alle rom, innendørs Go cart-bane og klorfritt badeland.

Lene Hval

Ha i alle fall TRE UTENLANDSOPPHOLD (eksklusiv høydetrening og rene koseturer) i året.

Og ta alltid med EGEN TACOKOKK #intoleransesertifisert.

Helt til sist: Husk! Det viktigste er ikke nødvendigvis å vinne, men å slå sønnen til Krogstad #denadvokatblæra.

