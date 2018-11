Verker du etter å dra til Marbella i ovale weekends, blir du kvalm bare av tanken på fredagstaco og får hjerteflimmer når skattelistene blir lagt ut?

Da er du høyst sannsynlig KRONISK VESTKANT. Disse høystatuslidelsene herjer for tiden i det øvre lag:

Lene Hval

Krystallsyken #royalillness: Korte, kraftige anfall av svimmelhet. Kommer ofte i forbindelse med Bikramyoga (spesielt hvis du går for fort fra liggende til stående stillinger, for eksempel rett fra SOVENDE SEL til PÅGÅENDE PARTALLSUKEKRIGER).

Kan også forekomme ved for høyt inntak av hverdagsbobler #cavatipsy, når skattelistene blir lagt ut og/eller hvis du reiser deg for hurtig opp fra DAYBED, LOUNGESOFA ELLER ROTERENDE DESIGNERSTOL #egget.

Ubehaget minsker vanligvis hvis du dropper tiara i ukedagene, blir i ekteskapet og holder deg unna skattelistene #nevermindthegap.

Lene Hval

Høyestetikere (HEP) #highestetiqueperson: Blir du uvel av å være i et rom hvor taklampen ikke er PH-GODKJENT #poulhenningsenssortiment, kjøkkenløsningen utidsmessig #kremfarvedeovererskap og/eller au pairen har en hudteint #yellowsubmarineish som SKJÆRER både med parkett og dekketøy?

I så fall er du mest sannsynlig HØYESTETISK. Nyere forskning viser at TRE AV FIRE yummimummies er mer eller mindre plaget i høysesongen (tidspunktet fra noe er MUSTHAVE til det blir LASTYEAR). Jevnlig oppdatering av Kählervaser kan hjelpe #vaseterapi

Oddetallsukejetlag: Døgnrytmeforstyrrelse som forekommer etter en HEKTISK, BARNEFRI PARTALLSWEEKEND i NYC sammen med (for eksempel) von Silkeskjerf #alfahunk.

Lene Hval

Tennisalbue #bjornborgsyndrome: En svært vanlig lidelse i områder med stor tetthet av private tennisbaner. Skyldes rett og slett at du har KLASKET FOR MYE TENNIS og kanskje bør vurdere golf eller annet som styrker forehanden. (And don`t even think about it! Bowling er for bermen. Hvor mange kjenner du egentlig med egen bowlingbane i kjelleren?) #nettopp

Å møte fondveggen: Eller PSYKISK INFARKT som Dr. Rank kaller det. Inntreffer hvis man ikke tar signalene ovenfor på alvor. Hvis man sluntrer unna Marbella i sesongovergangene. Fråtser i gluten, neglisjerer jetlag, spiller bowling i smug, surfer på andres formue eller GÅR PÅ AKKORD med gjeldende motebilde #stayfreshfitandrich

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

