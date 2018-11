Kjære foreldre! Mammaen til Mille og jeg har debriefet årets halloween-feiring (for øvrig over et glass utmerket Rumensk Lacerta Cuveé #vampyrblod), og har i den forbindelse noen innspill hva gjelder neste år.

Retningslinjer for halloween-feiring, Fjordgløtt skolekrets:

1. Ikke glem at det finnes barn og ungdom med SKJØRT SANSEAPPARAT når dere setter sammen halloween-menyen.

Noen av disse blir faktisk liggende syke i DAGEVIS etter å ha blitt utsatt for kokte gulrøtter, andre får uforklarlige smerter i kroppen etter møtet med en vemmelig hotellbuffet #blomkåltraume.

Hvordan tror dere det kjennes å få servert PASTAHJERNEMASSE dynket i TOMATSUPPEBLOD? Eller SPAGHETTIMARK på kalde asjetter?

2. Å be alle i klassen har lenge vært en selvfølge i vår krets, men hva når lavsensitive og ekstroverte Kristian (med K) ankommer med NINJA-SVERD, MONSTERMASKE og EN KILO DUNDERSALT #minst under bombevesten?

Og bestemmer seg, ikke bare for å utslette seg selv (noe vi var forberedt på), men i tillegg alle de SKJØRE, USKYLDIGE ENGLENE rundt seg? For å ha det helt klart: Å be alle, er å BE OM BRÅK!

3. Det burde være opplagt at TRANGE LEILIGHETER MED KUN ETT BAD #favelakott IKKE egner seg som festlokale.

Ikke bare er det vanskelig for sarte, empatiske sjeler å finne gode steder å skjerme seg, hva gjelder min egen lille Lerche #whiteangel, har hun nå GRUBLET i dagevis over hvorfor noen har MARMORBAD PÅ REKKE OG RAD #undertegnede, mens andre må nøye seg KUN MED ETT (uten boblekar).

Dumt å måtte gruble over sånt, når du strengt tatt burde brukt tiden til å REFLEKTERE på nynorsk. (NB! Innlevering på tirsdag!)

4. HOLD YOUR HORSES hva gjelder pynting. Enkelte av ungdommene våre har så velutviklet og finjustert sanseapparat #høyestetikere at selv et GLORETE PLASTSKJELETT #nilledill kan sette varige spor i sjelen. Hva er galt med kortreist høstløv og aupairplukkede kastanjer? #naturensegetskrekkkammer

5. Vær også klar over at det for noen kan være GANSKE TRAUMATISK å bli møtt av en rad lysende gresskar-monstre på trappen (man kan jo utvikle FRUKTFOBI av mindre!).

Hvorfor ikke gjøre som mammaen til Mille: Satse på en litt annen design som gjør at ikke bare EKSTROVERTE NINJAKRIGERE HØYE PÅ DUNDERSALT, føler seg velkomne, men også alle de høysensitive, fintfølende og kvalitetsbevisste småenglene rundt oss #gresskarversjon2_0 #statementlykt #høysensitivhalloween

Klem, Nora.

