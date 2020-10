«Jeg skjemmes over min manns amerikanske familie»

Hva ville du fortalt om ingen visste at det var du som hadde sagt det? Her får du et innblikk i norske hemmeligheter.

Foto: Cathrine Louise Finstad

Cathrine Louise Finstad Illustratør og skaper av Norske hemmeligheter

Nå nettopp

Velkommen til spalten «Norske hemmeligheter». Her deles ekte hemmeligheter som er sendt inn av virkelige personer gjennom Norske hemmeligheters nettside og app. Alle er invitert til å bidra!

Hemmelighetene som sendes inn, illustreres av vår spaltist Cathrine Louise Finstad.

«Eyecandy» på nattklubber

Home sweet home

Ble tatt med hasj

Skjemmes over familien

Sist jeg var i USA, kjøpte jeg meg nye briller. Det er litt å spare på å gjøre innkjøpet i utlandet, når man vil skjule dårlig syn med tynne spesialglass.

Enkelt er det også. Optikeren slipte glass i kjelleren, og ventetiden på de ferdige brillene var akkurat timet til to halvlitere på den irske puben på hjørnet. Jeg er vant til at det tar to til tre uker å få på plass brilleglass.

Åpne armer og plass til alle

Alt er så enkelt og tilgjengelig i USA! Jeg er enig i hemmeligheten som handler om å føle at man hører hjemme. Storbyen jeg besøkte, hadde åpne armer, plass til alle og en holdning om at alt kan løses.

Inne på brillebutikken var det litt av samme stemningen. Mange ville hjelpe meg. En dame med assistentskilt og en annen dame med en brillebutikktittel fant frem innfatninger og ordnet med alt som skulle til. Inkludert et langt skjema med disclaimers og liten skrift. Rolleforholdet mellom de to var tydelig, og tittelskiltene føltes som et hierarki, ikke bare som navnskilt.

Cathrine Louise Finstad er spaltist i Aftenposten Lørdag. Her illustrerer og deler hun hemmeligheter som er sendt inn til Norske hemmeligheter, og litt fra eget liv. Foto: Privat

Egne tolkninger

Da jeg kom for å plukke opp brillene, ble jeg sittende en liten stund uten kontaktlinser. Butikken rundt meg ble til uklare former uten kontur. Det jeg så, ble mine egne tolkninger av farger og figurer. Med brillene på kunne jeg se alt tydelig.

De siste ukene har jeg sett mange dokumentarer om USA, politikk og menneskene som bor der. Det har vært nyttig å se byer og historiene som ikke nødvendigvis blir presentert i reisekatalogen. Det har vært en viktig påminner om at for å se klart og tydelig, så trenger jeg å ta vekk mine egne briller og kikke gjennom noen andres brilleglass.

Flere hemmeligheter kommer! Imens: Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Er det noe du ikke sier til noen? Send gjerne inn din hemmelighet til Norske hemmeligheter. Link øverst. Foto: Cathrine Louise Finstad

Vil du lese mer fra «Norske hemmeligheter»?