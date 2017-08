Etter å ha blitt utlevert ukentlig i snart to år, tar Torvald – eksmann, investor og partallsukefar – endelig IPA-glasset fra munnen og kommer med et motsvar #tarenhjorth:

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i stripene. Nora har skapt et LØGNAKTIG UNIVERS som har lite eller ingenting med virkeligheten å gjøre. Dessuten er det ikke morsomt #dullhouse

For det første, det var ikke Nora som gikk, det var JEG SOM BLE KASTET UT. Og måtte overnatte på kontoret #icorbusiersofaen. Og der var tilfeldigvis Kristina #fraregnskap. Som for øvrig ikke er GINGER, men (naturlig) kobberfarget, og som i motsetning til VISSE ANDRE #fakeblondes, tok ansvar. Og sørget for PLEDD, NAKKEMASSASJE OG TAKE AWAY.

Lene Hval

At vi flyttet sammen etter ETT KVARTER, er også rent oppspinn. TO UKER tok det. (Hvis du legger til de dagene vi levde i TRANSIT mellom Corbusier-sofaen og Hanami.)

Når det er sagt, i finansverdenen opererer vi etter formelen: Frues alder ≤ ½ x egen alder #trofékonekonstant.

Avvik har vist seg å kaste lite av seg. Både av glans og avkom. Hvorfor drive med tull, når man har tall?

Jeg har heller ALDRI lagt hverken gutteturer, barnefødsler eller sykkelritt til partallsuker #norasfriuker.

Lene Hval

Like lite som jeg har sørget for at HODELUS OG OMGANGSSYKE faller til oddetallsuker.

Det er en KONSPIRASJONSTEORI som kanskje går hjem på CHABLIS-OMTÅKEDE JACUZZITREFF (eller i ulne avisstriper), men som faller på SKIFERGRUNN ute i den virkelige verden #finance&privatebanking.

Kristina #bonusmor er også nøye med ALLTID å legge keisersnittene sine til ovale weekends i barnefrie uker. ETTER at regnskapet er innlevert. Med GOD MARGIN til å rekke BÅDE barnehageåret og hagefesten til advokat Krogstad #medioaugust

Når det gjelder HYTTENE, og her snakker vi HVASSESTE HVASSER og selveste MÅ-HAFJELL, er de tilranet på ufint vis.

At de står i Noras navn, betyr jo ikke at hun eier dem! (Har hun aldri hørt om PROFORMA EIERSKAP?)

Jeg har heller IKKE pappakropp. (Kun en mild grad av SYMPATIHANDLES som kommer når man blir far i moden alder).

Det såkalte HELMER-SKAFTET er også sterkt overdrevet. Det er rett og slett en FLOTT OG KARAKTERISTISK NESE som i vår familie går i arv via far til sønn #aldridøtre.

Og jeg har IKKE begynnende måne.

Lene Hval

Det er bare svettemolekylene i hodebunnen som reflekterer fasadebelysningen og gir en OPTISK ILLUSJON av blank isse #makan

