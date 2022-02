Derfor kan vi ikke ha en Bærumsdame som sentralbanksjef!

Hvordan skal hun vite hva som gjelder av smøring og taktikk?

En sentralbanksjef må være født med ski på bena, sølvskje i munnen og kunne gnafse hummer og kanapeer 24/7!

Nå nettopp

Nora har fått covid, og Torvald stepper inn som vikar.

Etter å ha spurt både Krogstad og Dr. Rank, mammaen til Mille, bonusfaren til Maxmillian og fandens oldemor, var det endelig en som sa ja til å være vikar. Nemlig Torvald.

Og som den erfarne bankmannen han er, kaster han seg rett inn i debatten om forrige ukes ansettelse:

– For det første, hvor går hun på ski? Åtte av ti Bærumsdamer (også innen bank og finans) foretrekker oppkjørte løyper i nærmiljøet.

Resten står i grønn bakke #kjerringkratt på Hafjell. Ingen går utenfor merkede løyper i Nordmarka. Ingen!

Sjansen for at hun bumper innpå Jonas #alfaminister eller deler en appelsin med selveste Knut #spiderman i solveggen på Mylla, er minimal.

Hvordan skal hun vite hva som gjelder av smøring og taktikk?

Hvem som puster hvem i nakken?

Hvordan man snor seg elegant forbi alle hindre, tar innersvingen på styringsrenten og sklir rett ned fra Skjennungsstua #rødløype uten å tryne i råtten sne?

For det andre, turmiddager. Dere vet hvordan det er. Det er så lett med en spontan invitasjon når man plutselig møter gamle kompiser #happenhunks i løypa:

– Bli med hjem, så river jeg i et par hummer, noen flasker Pérignon og så prater vi om løst og fast (for eksempel boligrenten). Nico er med, er du?

Vi som kjenner Marka som vår egen nikkerslomme, er aldri mer enn et par stavtak unna «hummer på kjøl».

Ingen Bærumsdamer #flinkepiker river i hummer når de møter kollokvie-venninner i sporet. De sjekker kalender og finner ut at de har tid til en kaffe #laktosefri tidligst i mai 2023. Før klokken 13 (ellers får de ikke sove).

Dessuten har de ofte skalldyrintoleranse.

Og sånn kan vi ikke ha det! En sentralbanksjef må være født med ski på bena, sølvskje i munnen og kunne gnafse hummer og kanapeer 24/7!

Bo ski in/out fra Nordmarka. Kunne gjennomføre en skikkelig forbikjøring uten å brekke staven. Og ha vært med Knut på hytta siden ’68.

For sist, men ikke minst handler det om én ting: solide bindinger. Smidd over gammelt vennskap, sterke familiebånd og skarpe hummerklør. Man kommer ingen vei uten. Da glipper det i første motbakke, og man rykker aldri til topps i Tour the Bank.

Ikke vet jeg, men når det gjelder den slags, ryktes det at de fremdeles sverger til Rottefella #flinkisfeller der ute i Bærumsmarka.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.