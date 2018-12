Er du engstelig for at det ikke skal bli full fres på nyttårsaften? At fyrverkeriforbudet i tettbygde strøk skal legge en demper på festen? Her er seks effektfulle gjestepakker som garantert lader stemningen:

1. Extreme mother-in-law thunderstorm #elninja: Et FYRVERKERI av en dame som ULMER allerede når hun får servert halvtørr musserende (og ikke søt sherry) til velkomst. Fyrer seg deretter opp med jevne mellomrom hele kvelden.

Regn med TORDENTALER, ILDBEGRE, FLASHBACKS, KRUTTSALVER OG FRESERE. Avslutter gjerne med ET SKIKKELIG DRØNN før hun går opp i røyk under kjøkkenviften. Husk: Kan være SERIEKOBLET opp mot favorittsønn #hissigper. NB! Kommer uten styrepinne.

2. Giant ballfire #jamesbomb: HØYPOTENT BATTERI inneholdende en klassisk alphahann-mix #birkenspinnere som gir en skikkelig KNALLSTART på det nye året.

Her er det ikke snakk om å gå på sparebluss! For deg som vil ha MYE KRUTT, GIANT MANSPREADING, HØYTFLYVENDE SKRYTETIRADER, SKINNENDE GNISTREGN, GLIMT AV IDRETTSTJERNER og lots of GAMLE FLAMMER. Husk: Man trenger ikke å være rakettforsker for å levere på nyttårsaften. NB! Lettantennelig.

3. Massiv moodkillers #partypoppers: (2-pack). Inneholder: En MITRALJØSE og et NØDBLUSS #couplenextdoor. En særegen kombinasjon hvor den ene åpenbart har bestemt seg for å SMÅPUTRE seg igjennom kvelden, uten at den andre på noe tidspunkt LUKTER LUNTEN #makan

4. Golden explosion #glamourcocktail: (5-pack). EN SUPER-NOVA, TO SEXBOMBS OG TRE STJERNESKUDD. Spektakulær og nøye avstemt blanding av gnistrende yummimummies, blinkende lysfontener og up-and-coming troféwifes. Høy «WOW»-faktor.

Inneholder kaskader av GULLVIFTER, GLITTERTOPPER OG DESIGNER-BLING. Smeller ofte til med et FORRYKENDE ABBA-show ved midnatt #grandfinale. Hvis du skal imponere naboen, gå for denne!

5. Tinderfuzz: (First-price). Tamme småbluss som tenner ved den MINSTE GNIST og går av alt for tidlig #forgetit.

6. Full Bonusfamiliepakke (Årets testvinner):

Ønsker du en festaften gjestene sent vil glemme? Et inferno av LYD, LYS, KNUST PORSELEN, BRUTTE SAMVÆRSAVTALER, MERKELIGE BESKYLDNINGER og MAKS SPETAKKEL? Gå for FULL BONUSFAMILIEPAKKE! Inneholdende: Tidenes krutt-tønne #gingerflash, et bomskudd #eksmann, to små hylere #kjærlighetsbarn og en kinaputt #aupair.

NB! Leveres med ekstra kort nyttårslunte.

Godt nyttår!

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

