Har du timeglassfigur, eller er du mer cocktailglass-typen?

Kanskje har du nye bryster av året, prosecco-handles du ønsker å skjule, eller du har fråtset såpass mye i skumnisser at du ikke får på deg jumpsuiten du fikk til jul?

Finn festantrekket som matcher din figurtype:

Timeglass:

En klassisk kroppsform i de øvre lag.

Men selv om du egentlig kan ta på deg hva som helst og likevel se STUNNING ut, ikke la deg friste av TA TRE, BETAL FOR TO med Diana-krage #åttitallsrufs fra HM eller Cubus.

Det kan slå tilbake når du minst aner det.

Velg isteden en kjole som fremhever midjen, viser bena og koster flesk. Også i rene kalorier.

Lene Hval

Må du leve på luft og ærlighet #grønnkålsmoothie hele romjulen for å få igjen glidelåsen, gir dette bare en ekstra touch #sufferingelegance.

Gå ellers for rene materialer som GULL, PALJETTER OG SWAROVSKI-KRYSTALLER.

Style gjerne opp med artige charms og fancy beltespenne med store konsonanter: LV, D&G eller CC (NB! ikke HM #favelafont).

Cocktailglass:

Har du liten eller ingen midje på grunn av tette barnefødsler, generell fråtsing og/eller hang mot tomme karbohydrater #hvetebakst?

Unngå den lille sorte, den lekre midnattsblå, den friske gyllengule eller den elegante purpurfargede.

Gå heller for SYNTETISK TURKIS OG DIGER SLYFSE #vintagevariant som tar oppmerksomheten bort fra ruvende byste, prosecco-handles og øglehals #ammenakke.

Lene Hval

Velg fornuftige sko med kraftig hel da det balanserer den LITT TOPPTUNGE OVERKROPPEN og integrerer deg bedre i parketten #vinnvinn.

Er du av den rødmussede bonusmor-typen, demp deg i sosiale lag.

Og selv om du har lekre ben, unngå for all del Louboutins. Røde såler blir rett og slett TOO MUCH mot rødt hår.

Norgesglass:

En gammel kjenning.

Vi snakker lårene rett i skoene, knefett, ødemer, sideflesk, monobryst, hamsterposer, tømmerstokklår, muffinmage #younameit ...

Her er det ingen vei utenom: Gå for LEOPARDPRINT #kamutelt.

Lene Hval

Skjuler alt fra hetetokter til grevinneheng, nedsunken livmor og stigende promille.

Dessuten er det en DYRISK MATCH til alvorlig ettervekst og bart!

Om ikke du blir nyttårsballets dronning, blir du garantert løve(-mammaenes)konge.

Og dropp string-tangaen #valkevaier, bare dumt å bruke tid og krefter på å grave frem den utpå natten når du har mest lyst til å KIPPE AV DEG Scholl-sandalene, STUPE UT av hold-in pantiesen og KASTE DEG i sengen med det som er igjen av kalkunstuffingen #wroar

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

