August!?

– Hadde vært artig å vite grunnen til at denne cupen UTEN UNNTAK blir lagt første uken i august ... Da har jo vi Heming-mummies, som DE FLESTE har fått med seg, gått såpass lei svaberg, dypvannsbrygger og aupairpillede reker at vi ALLTID befinner oss i Marbella #nikibeachweek. Hva er galt med for eksempel medio oktober eller tidlig mai?

Hvis dette ikke lar seg gjøre, VENNLIGST LEGG Hemings kamper LITT UTPÅ så det er mulig å ta morgenflyet fra Malaga. Men ikke for sent! Vi vil gjerne rekke siste avgang ned igjen. (Helst også et lite glass bobler #skyllevann før vi setter i tannblekningsgommen).

Favelabottles

Når det er sagt, hadde det vært fint med et NOE STØRRE UTVALG av leskende oppe på sletten. Vann er vel og bra, men det hjelper mot lite annet enn tørsten. Litt halvtørr rosé eller en fruktig terrassevin hadde gjort susen. Gjerne med skrukork #favelabottles.

Fint også hvis dere sørger for at KUN HEMINGLAG stiller i grønt. Husk, det er en grunn til at det kalles Heminggrønt #blunkesmilefjes. Ved en anledning oppdaget ikke mammaen til Mille, før LANGT ut i annen omgang, at hun sto og heiet på FINNSNES! (Selv om hun nok stusset litt over hvor SMÅCHUBBY mange av spillerne hadde blitt i løpet av ferien).

DOBBELTSJEKK i tillegg gjerne alderen på Romsås gutter 12. Når kommer de egentlig i puberteten der oppe? Guttene var FLERE HODER høyere enn våre. I tillegg hadde brorparten bart #makan.

Lite potent

Og hva slags HÅPLØS TOTEMPEL #dildonisse er det egentlig dere har plassert på pynten? Er det et slags stakkarslig (og lite potent) motsvar til vår egen Monolitten? #skjerpings

Helt til slutt: Lille Lerche har fått med seg:

1. Et ukjent frottéhåndkle i så LABER KVALITET at det må komme fra en annen kant av byen (langt fra familien Helmer-standard), samt:

2. Et par, tre jumpere merket: ZARA, VIVIKES og LINDEX. Dette er piker vi ikke gjenkjenner fra Heming. Tipper de ikke har flust av jumpers og vil sette pris på å få dem tilbake ASAP.

Mvh Nora, Oppkvinne Heming

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

