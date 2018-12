Jeg har ikke gitt ut bok i år, noe som betyr at jeg kommer til å være rimelig blakk neste år (royalty blir alltid utbetalt året etter utgivelse). Jeg har derfor bestemt meg for å skrive åpne søknader til steder jeg tror jeg kunne gjort en god jobb. En av disse stedene er avisenes pluss-avdeling.

Her er seks saker jeg ville kjørt ut nå i desember, for å rake inn abonnenter:

Med «trend» refererer jeg her til én enkelt forumtråd på Kvinneguiden, og med «sex» så mener jeg å smile anstrengt med munnen full av mat, mens morfar forteller den samme historien for tjuende gang.

Her har jeg bare oversatt en sak publisert i utenlandsk nettavis i 2001.

En C-kjendis trenger promotering, og jeg trenger flere personer som betaler for sex-sakene jeg skriver. Denne symbiosen mellom mediene og mediepersonligheter har eksistert til alle tider.

Jeg har her funnet en kjendis som var i ferd med å måtte søke seg en vanlig jobb for å overleve, og fått henne til å utlevere seg på alle måter for fem ekstra minutter i rampelyset.

Ingenting klikker så bra som psykopatsaker, tydeligvis. Her har jeg laget en sesongaktuell vri.

La meg presentere den hellige klikktreenighet: Sex, psykopati og sesongaktuelt tema (jul).

Mine kalkulasjoner viser at denne saken vil kunne legge hele internettet nede for telling i flere dager. Millioner av mennesker vil melde seg for å betale 50 kroner i uken i flere år. En Pulitzer-kandidat uten like.

Takk for oppmerksomheten i anledning denne åpne søknaden. Jeg ser frem til å høre fra dere.