Har du riper i lakken, er litt på felgen eller føler deg rett og slett parkert?

Har du riper i lakken, er litt på felgen eller føler deg rett og slett parkert? Kanskje er du på full fart ut i annenhåndsmarkedet og trenger en sjekk?

Ta turen innom Trofékoneservice AS på Frogner, da vel, og få en av våre eksperter satt på saken!

Dette er våre tjenester:

Justering av airbags: Som alle vet, har luften en tendens til å gå ut av dem med årene. Spesielt når du bikker 40.

Du tenker kanskje ikke over det i hverdagen, men jeg lover: Bråstopper du for en Porsche Taycan #alfael og blir kastet hodestups inn i noe du ikke har kontroll over, fordi du ikke har sjekket dødvinkelen #ekskonespeilet eller bremset for sent, er det greit å forberede en nice, myk landing.

Hvem vil vel bli stående på bar bakke med knust hjerte, flate forskjermer og skjegget i motorkassen? Når det gjelder det siste, lar det seg imidlertid lett ordne.

Omlakkering og karosseri-fix: Trofékoneservice fjerner nemlig alt av smuss, skjeggbust og riper i lakken. Har du møtt veggen, er nokså på felgen eller ønsker reservedeler, fikser vi det.

Vi polerer og sparkler. Retter ut bulker, lakkerer over og stikker hva det måtte være under førerstol.

Er det ønskelig, justerer vi i tillegg ned kilometertelleren #kjerringklokken, monterer klimaanlegg og ser over clutchen (NB! Det er kun LV og ikke Michael Kors som gjelder).

Er du av typen som vil ha en hånd på rattet, men som ikke ønsker å senke farten tross dumme humper i veien, har vi også et bredt utvalg av deluxe, organiske setedempere #rumpefillers på lager. Med eller uten bekkenbunnsaktivator.

Understellsbehandling: Ingen grunn, med andre ord, til å gire ned bare fordi du begynner å bli litt rusten! Selv om alle som har vært ute en vinternatt før, vet hva det medfører av slark, steinsprut, lekkasjer, svidd gummi, tomgang, utladning, overtenning, bonusbarn, påkjørsler og annet rusk.

Her gjelder det fylle på med eteriske oljer #extravirgin, sørge for en god anti-rust-behandling og stramme opp det remmer og viftereimer tåler!

Heng gjerne opp en oppfriskende wondermedaljong i sminkespeilet #sjamanrens.

Bare husk (og denne er til deg, mammaen til Mille): Varseltrekant #konebusk er ikke lenger påbudt, selv om du aldri så mye skulle havne i grøften.

Be a Jaguar, not a rent-a-wreck!

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.